Шеф-редактор «Sputnik Литва» Марат Касем уехал из Латвии
Шеф-редактор «Sputnik Литва» Марат Касем, которого выпустили из тюрьмы в Латвии под подписку о невыезде, покинул Латвию. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «РИА Новости».
«Опасаясь возобновления уголовного преследования, Марат Касем воспользовался возможностью и покинул эту страну», – сказала она.
Касем был задержан в Латвии 5 января. Сначала сообщалось, что его подозревают в шпионаже и нарушении экономических санкций ЕС против РФ, однако сам Касем потом уточнил, что речь идет только о втором обвинении. 27 апреля его выпустили из центральной Рижской тюрьмы под подписку о невыезде. Он должен был дважды в неделю отмечаться в полицейском участке и не покидать дом с 23:00 до 07:00.
В «Sputnik Ближнее зарубежье» отметили, что журналист – гражданин Латвии, последние несколько лет работавший в Москве в медиагруппе «Россия сегодня», куда входит и «Sputnik Литва». В Латвию он прилетел 30 декабря 2022 г. по семейным обстоятельствам.
В МИД России случившееся расценили как проявление «бесчеловечного и подлого террора латвийского режима против любого инакомыслия».