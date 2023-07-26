Шеф-редактор «Sputnik Литва» Марат Касем уехал из Латвии

Касем был задержан в Латвии 5 января. Сначала сообщалось, что его подозревают в шпионаже и нарушении экономических санкций ЕС против РФ, однако сам Касем потом уточнил, что речь идет только о втором обвинении. 27 апреля его выпустили из центральной Рижской тюрьмы под подписку о невыезде. Он должен был дважды в неделю отмечаться в полицейском участке и не покидать дом с 23:00 до 07:00.