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Шеф-редактор «Sputnik Литва» Марат Касем уехал из Латвии

Ведомости

Шеф-редактор «Sputnik Литва» Марат Касем, которого выпустили из тюрьмы в Латвии под подписку о невыезде, покинул Латвию. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «РИА Новости».

«Опасаясь возобновления уголовного преследования, Марат Касем воспользовался возможностью и покинул эту страну», – сказала она.

Касем был задержан в Латвии 5 января. Сначала сообщалось, что его подозревают в шпионаже и нарушении экономических санкций ЕС против РФ, однако сам Касем потом уточнил, что речь идет только о втором обвинении. 27 апреля его выпустили из центральной Рижской тюрьмы под подписку о невыезде. Он должен был дважды в неделю отмечаться в полицейском участке и не покидать дом с 23:00 до 07:00.

В «Sputnik Ближнее зарубежье» отметили, что журналист – гражданин Латвии, последние несколько лет работавший в Москве в медиагруппе «Россия сегодня», куда входит и «Sputnik Литва». В Латвию он прилетел 30 декабря 2022 г. по семейным обстоятельствам.

В МИД России случившееся расценили как проявление «бесчеловечного и подлого террора латвийского режима против любого инакомыслия».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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