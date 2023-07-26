КПРФ предложила перенести дату начала Второй мировой войны

В июне депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон об уточнении наименования дня воинской славы России 3 сентября. Теперь эта дата будет называться «3 сентября — День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)». Авторы законопроекта отмечали, что во время Второй мировой войны Япония хотела достичь «мирового господства» и день победы над агрессором имел широкое распространение в СССР, сейчас же празднование этой даты носит региональный характер – в Сахалинской области 3 сентября назван «Днем освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов».