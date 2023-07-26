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КПРФ предложила перенести дату начала Второй мировой войны

Ведомости

КПРФ выступили с предложением пересмотреть дату начала Второй мировой войны, сообщил заместитель председателя ЦК партии депутат Госдумы Дмитрий Новиков. По мнению КПРФ, новой датой можно было бы установить 7 июля 1937 г. — день, когда началась Японо-китайская война. 

«Работа над новым учебником по истории <...>. Один из вопросов, который мы считаем важным обсудить вместе с профессиональным сообществом историков, — <...> о временных рамках Второй мировой войны», — сказал Новиков (цитата по «РИА Новости»).

Началом Второй мировой войны признано 1 сентября 1939 г., когда немецкая армия вторглась в Польшу.

В июне депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон об уточнении наименования дня воинской славы России 3 сентября. Теперь эта дата будет называться «3 сентября — День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)». Авторы законопроекта отмечали, что во время Второй мировой войны Япония хотела достичь «мирового господства» и день победы над агрессором имел широкое распространение в СССР, сейчас же празднование этой даты носит региональный характер – в Сахалинской области 3 сентября назван «Днем освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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