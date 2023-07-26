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Политика

В Нигере нацгвардия блокировала резиденцию президента

Ведомости

Утром 26 июля резиденция президента Нигера Мохамеда Базума была заблокирована подразделениями национальной гвардии. Об этом пишет Jeune Afrique.

Уточняется, что глава государства вступил в переговоры с этой группой. При этом администрация президента сообщила, что армия и национальная гвардия готова атаковать их, если они не успокоятся. Сам Базум «цел и невредим».  

Базум пришел к власти в 2021 г. Национальную гвардию возглавляет генерал Омар Чиани, который заступил на этот пост еще при предыдущем президенте. По данным источников издания, глава государства рассматривал возможность отстранения его от должности.

Со ссылкой на источник в военных кругах Jeune Afrique уточняет, что переговоры были «направлены на то, чтобы избежать конфронтации между группой президентской гвардии и остальной армией», которая не поддерживает мятежников. AFP пишет, что нацгвардия отказалась освободить Базума.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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