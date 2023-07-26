В Нигере нацгвардия блокировала резиденцию президента
Утром 26 июля резиденция президента Нигера Мохамеда Базума была заблокирована подразделениями национальной гвардии. Об этом пишет Jeune Afrique.
Уточняется, что глава государства вступил в переговоры с этой группой. При этом администрация президента сообщила, что армия и национальная гвардия готова атаковать их, если они не успокоятся. Сам Базум «цел и невредим».
Базум пришел к власти в 2021 г. Национальную гвардию возглавляет генерал Омар Чиани, который заступил на этот пост еще при предыдущем президенте. По данным источников издания, глава государства рассматривал возможность отстранения его от должности.
Со ссылкой на источник в военных кругах Jeune Afrique уточняет, что переговоры были «направлены на то, чтобы избежать конфронтации между группой президентской гвардии и остальной армией», которая не поддерживает мятежников. AFP пишет, что нацгвардия отказалась освободить Базума.