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Глава СБУ заявил о причастности сотрудников службы к подрыву Крымского моста

Ведомости

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что сотрудники его ведомства стоят за подрывом Крымского моста осенью 2022 г. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Много разных операций, специальных операций, об одних мы сможем на всеобщее обозрение говорить после победы, о других мы вообще не будем говорить. Мой коллега сегодня одел соответствующую футболку – это одна из наших реализаций, а именно разрушение Крымского моста 8 октября прошлого года», – заявил Малюк в эфире телемарафона, видео которого опубликовал Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

9 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ответственность за подрыв Крымского моста осенью 2022 г. лежит на киевских властях. В ФСБ заявляли, что организатором теракта на Крымском мосту является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. В Следственном комитете позднее подтвердили, что за организацией теракта стояли спецслужбы Украины.

8 октября 2022 г. на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, который следовал в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. Было возбуждено уголовное дело о терроризме, арестованы восемь человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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