Глава СБУ заявил о причастности сотрудников службы к подрыву Крымского моста
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что сотрудники его ведомства стоят за подрывом Крымского моста осенью 2022 г. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Много разных операций, специальных операций, об одних мы сможем на всеобщее обозрение говорить после победы, о других мы вообще не будем говорить. Мой коллега сегодня одел соответствующую футболку – это одна из наших реализаций, а именно разрушение Крымского моста 8 октября прошлого года», – заявил Малюк в эфире телемарафона, видео которого опубликовал Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».
9 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ответственность за подрыв Крымского моста осенью 2022 г. лежит на киевских властях. В ФСБ заявляли, что организатором теракта на Крымском мосту является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. В Следственном комитете позднее подтвердили, что за организацией теракта стояли спецслужбы Украины.
8 октября 2022 г. на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, который следовал в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. Было возбуждено уголовное дело о терроризме, арестованы восемь человек.