Глава СБУ заявил о причастности сотрудников службы к подрыву Крымского моста

«Много разных операций, специальных операций, об одних мы сможем на всеобщее обозрение говорить после победы, о других мы вообще не будем говорить. Мой коллега сегодня одел соответствующую футболку – это одна из наших реализаций, а именно разрушение Крымского моста 8 октября прошлого года», – заявил Малюк в эфире телемарафона, видео которого опубликовал Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».