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Путин: члены БРИКС не дружат против кого-то в финансовых вопросах

Ведомости

Члены БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) не дружат против кого-то, а работают в интересах стран, в том числе и в вопросах финансов, заявил в ходе встречи с президентом Нового банка развития (НБР) БРИКС Дилмой Руссефф президент РФ Владимир Путин.

«Члены нашей организации БРИКС не дружат против кого-то, они работают в интересах друг друга. Это касается и финансовой сферы», – сказал Путин на переговорах с главой банка в Константиновском дворце в Стрельне.

Глава государства также заявил о важности развития банка БРИКС. В сегодняшних условиях, по его словам, это сделать непросто, «имея в виду то, что происходит в мировых финансах, и использование доллара в качестве инструмента политической борьбы». 

В конце мая Financial Times писала о том, что Саудовская Аравия начала переговоры о присоединении к НБР в качестве нового, девятого члена. Сейчас в банке БРИКС состоят восемь государств. Уставной банк капитала – $100 млрд. Его цель – финансирование инфраструктурных проектов в государствах БРИКС и развивающихся странах. В 2021 г. банк принял четырех новых участников: Бангладеш, Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Уругвай.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с Руссефф заявил, что целью банка БРИКС является защита торгово-экономических связей союза от влияния санкций со стороны недружественных стран. От деятельности банка Россия ожидает укрепления инвестиционного взаимодействия в формате БРИКС, продвижения перспективных проектов в различных сферах, а также появления новых точек роста национальных экономик государств «пятерки».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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