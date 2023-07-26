Путин: члены БРИКС не дружат против кого-то в финансовых вопросах

В конце мая Financial Times писала о том, что Саудовская Аравия начала переговоры о присоединении к НБР в качестве нового, девятого члена. Сейчас в банке БРИКС состоят восемь государств. Уставной банк капитала – $100 млрд. Его цель – финансирование инфраструктурных проектов в государствах БРИКС и развивающихся странах. В 2021 г. банк принял четырех новых участников: Бангладеш, Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Уругвай.