Путин: члены БРИКС не дружат против кого-то в финансовых вопросах
Члены БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) не дружат против кого-то, а работают в интересах стран, в том числе и в вопросах финансов, заявил в ходе встречи с президентом Нового банка развития (НБР) БРИКС Дилмой Руссефф президент РФ Владимир Путин.
Глава государства также заявил о важности развития банка БРИКС. В сегодняшних условиях, по его словам, это сделать непросто, «имея в виду то, что происходит в мировых финансах, и использование доллара в качестве инструмента политической борьбы».
В конце мая Financial Times писала о том, что Саудовская Аравия начала переговоры о присоединении к НБР в качестве нового, девятого члена. Сейчас в банке БРИКС состоят восемь государств. Уставной банк капитала – $100 млрд. Его цель – финансирование инфраструктурных проектов в государствах БРИКС и развивающихся странах. В 2021 г. банк принял четырех новых участников: Бангладеш, Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Уругвай.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с Руссефф заявил, что целью банка БРИКС является защита торгово-экономических связей союза от влияния санкций со стороны недружественных стран. От деятельности банка Россия ожидает укрепления инвестиционного взаимодействия в формате БРИКС, продвижения перспективных проектов в различных сферах, а также появления новых точек роста национальных экономик государств «пятерки».