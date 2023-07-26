Путин обсудил с президентом Египта сотрудничество в сфере энергетики

«Конечно же, как вы отметили, господин президент, основополагающим проектом нашего сотрудничества является проект атомной электростанции «Эль-Дабаа», мы намерены претворить его в жизнь. Другой момент – это создание российской промышленной зоны. Также есть и другие начинания, проекты, по которым мы можем сегодня подробно поговорить», – сказал он.