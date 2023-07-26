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Путин обсудил с президентом Египта сотрудничество в сфере энергетики

Ведомости

Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси заявил, что совместные проекты двух стран, в том числе в области энергетики, развиваются по плану. Встреча прошла на полях второго саммита Россия – Африка в Константиновском дворце.

«У нас большие, мощные проекты, в частности в области энергетики, – имею в виду известный проект по строительству атомной электростанции. Всё развивается по плану», – сказал он.

По словам российского лидера, товарооборот между странами в 2022 г. вырос на 28,8%, за пять месяцев текущего года вырос еще на 7%. «Одна треть торгового оборота России с Африкой приходится как раз на Египет», – отметил Путин.

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Также президент добавил, что через месяц Россия и Египет отмечают 80-летие установления дипломатических отношений и «за эти десятилетия отношения между Россией и Египтом приобрели особый характер, особый статус».

Сиси в свою очередь отметил, что Египет держит «в поле зрения и сотрудничество в двусторонней сфере» и намерен «вывести их на те горизонты, которых они заслуживают».

«Конечно же, как вы отметили, господин президент, основополагающим проектом нашего сотрудничества является проект атомной электростанции «Эль-Дабаа», мы намерены претворить его в жизнь. Другой момент – это создание российской промышленной зоны. Также есть и другие начинания, проекты, по которым мы можем сегодня подробно поговорить», – сказал он.

В начале мая в Египте началось строительство третьего энергоблока первой в стране АЭС «Эль-Дабаа» с участием российской госкорпорации. Станция будет состоять из четырех энергоблоков мощностью по 1200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор) поколения III+.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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