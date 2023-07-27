Газета
Политика

Кремль отреагировал на свержение президента Нигера

Ведомости

Взятие в заложники президента Нигера Мохамеда Базума активно обсуждается на полях саммита «Россия – Африка», такое «невозможно обойти вниманием». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«На полях саммита это очень активно обсуждается, наверняка это будет как-то активно обсуждаться и в ходе центральных мероприятий саммита. <...> Конечно, невозможно обойти вниманием такие события на африканском континенте», – сказал представитель Кремля.

26 июля военные Нигера выступили с заявлением, в котором заявили о необходимости задержания Базума. По словам полковника Амаду Абдрамана, это нужно для того, чтобы «положить конец режиму из-за ухудшения ситуации с безопасностью и плохого управления».

Издание Le Monde сообщало, что речь идет не о перевороте, а о проблемах между президентом и его гвардией, которую с 2011 г. возглавляет генерал Абдурахаман Чьяни, которого глава государства собрался отправить в отставку.

В Нигере президентская гвардия блокировала президента

Эта африканская страна – один из главных поставщиков урана Франции

Африканист Алексей Целунов рассказывал «Ведомостям», что это не первая попытка захвата власти в Нигере за последние годы. В ночь с 30 на 31 марта 2021 г., за два дня до вступления в должность нового президента Базума, группа офицеров предприняла попытку захвата власти, закончившуюся для них неудачно.

Решающую роль в ее подавлении тогда сыграла президентская гвардия во главе с генералом Чьяни. Вероятно, лояльность предшественнику Базума Мухаммаду Иссуфу и беспокойство по поводу кадровой политики Базума стали одной из причин, по которой Чьяни особенно болезненно воспринял слухи о готовящейся отставке.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных