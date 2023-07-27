Кремль отреагировал на свержение президента Нигера
Взятие в заложники президента Нигера Мохамеда Базума активно обсуждается на полях саммита «Россия – Африка», такое «невозможно обойти вниманием». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«На полях саммита это очень активно обсуждается, наверняка это будет как-то активно обсуждаться и в ходе центральных мероприятий саммита. <...> Конечно, невозможно обойти вниманием такие события на африканском континенте», – сказал представитель Кремля.
26 июля военные Нигера выступили с заявлением, в котором заявили о необходимости задержания Базума. По словам полковника Амаду Абдрамана, это нужно для того, чтобы «положить конец режиму из-за ухудшения ситуации с безопасностью и плохого управления».
Издание Le Monde сообщало, что речь идет не о перевороте, а о проблемах между президентом и его гвардией, которую с 2011 г. возглавляет генерал Абдурахаман Чьяни, которого глава государства собрался отправить в отставку.
Африканист Алексей Целунов рассказывал «Ведомостям», что это не первая попытка захвата власти в Нигере за последние годы. В ночь с 30 на 31 марта 2021 г., за два дня до вступления в должность нового президента Базума, группа офицеров предприняла попытку захвата власти, закончившуюся для них неудачно.
Решающую роль в ее подавлении тогда сыграла президентская гвардия во главе с генералом Чьяни. Вероятно, лояльность предшественнику Базума Мухаммаду Иссуфу и беспокойство по поводу кадровой политики Базума стали одной из причин, по которой Чьяни особенно болезненно воспринял слухи о готовящейся отставке.