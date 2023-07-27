Кремль отреагировал на свержение президента Нигера

Африканист Алексей Целунов рассказывал «Ведомостям», что это не первая попытка захвата власти в Нигере за последние годы. В ночь с 30 на 31 марта 2021 г., за два дня до вступления в должность нового президента Базума, группа офицеров предприняла попытку захвата власти, закончившуюся для них неудачно.