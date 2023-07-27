Министр обороны КНДР назвал «знаменательным моментом» визит Шойгу

Кроме того, Кан Сун Нам поддержал «справедливую борьбу армии и народа России за защиту суверенитета и безопасности страны». «Еще раз заверил в позиции нашей армии, которая будет дальше укреплять сотрудничество и солидарность в одном окопе антиимпериалистической борьбы. Он искренне пожелал успехов в построении сильной России под руководством президента [России Владимира] Путина», – передает ЦТАК.