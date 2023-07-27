Министр обороны КНДР назвал «знаменательным моментом» визит Шойгу
Визит министра обороны России Сергея Шойгу в КНДР является «знаменательным моментом, демонстрирующим мощь боевой сплоченности армий и народов двух стран». Об этом заявил его северокорейский коллега Кан Сун Нам, чьи слова привело Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Министр отметил, что меняющаяся международная военно-политическая ситуация требует от армий КНДР и РФ «решительно противостоять разбойнической стратегии мирового господства США», а также продолжать укрепление взаимодействия и сотрудничества по защите государственной власти и интересов.
Кроме того, Кан Сун Нам поддержал «справедливую борьбу армии и народа России за защиту суверенитета и безопасности страны». «Еще раз заверил в позиции нашей армии, которая будет дальше укреплять сотрудничество и солидарность в одном окопе антиимпериалистической борьбы. Он искренне пожелал успехов в построении сильной России под руководством президента [России Владимира] Путина», – передает ЦТАК.
Агентство также приводит речь Шойгу, в которой он поблагодарил КНДР за теплый прием и поздравил с 70-летним юбилеем победы в Отечественной освободительной войне. Российский министр также заверил, что Россия готова укреплять всестороннее сотрудничество с КНДР.
25 июля российская делегация во главе с Шойгу прибыла в КНДР по приглашению северокорейской стороны. Тогда же Минобороны опубликовало кадры торжественной церемонии приветствия российской делегации.
У трапа Шойгу приветствовал северокорейский министр обороны Кан Сун Нам. На следующий день, 26 июля, министры обороны провели переговоры. Шойгу отметил, что эта встреча способствует укреплению взаимодействия по линии оборонных ведомств России и КНДР.
Сегодня, 27 июля, Шойгу встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Также российский министр принял участие в мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 гг.