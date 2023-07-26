Сергей Шойгу впервые посещает КНДР в связи с годовщиной окончания войны в Корее

В 2022 г. почти с самого начала специальной военной операции (СВО) в западных, японских и южнокорейских СМИ публиковались сообщения о якобы имевших место закупках Россией в КНДР артиллерийских боеприпасов и даже ракет, которых не хватает российским вооруженным силам. В марте 2022 г. сообщалось, что в этой связи Шойгу даже посетил Северную Корею с неафишируемым визитом. Еще в апреле 2022 г. посол России в КНДР Александр Мацегора в этой связи заявил, что «министр обороны России Сергей Шойгу никогда не посещал Северную Корею, а за последние два года ни одна российская делегация вообще не посещала Пхеньян (из-за жесткого карантина в связи с пандемией COVID-19. – «Ведомости»). За всю историю наших отношений Россия никогда не просила у северокорейской стороны ракеты или любую другую военную технику и оборудование». Все последующие публикации о якобы имевших место закупках боеприпасов и вооружений в КНДР неизменно опровергались российской стороной. Официально Россия присоединилась еще в 2000-е гг. к санкциям Совета Безопасности ООН, запрещавшим военно-техническое сотрудничество с КНДР в связи с военной ядерной программой этой страны.