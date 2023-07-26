Сергей Шойгу впервые посещает КНДР в связи с годовщиной окончания войны в Корее

Сергей Шойгу впервые посещает КНДР в связи с годовщиной окончания войны в КорееОжидать от его визита результатов в военной сфере не стоит
Российская делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу 25–27 июля посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) для участия в торжествах по случаю 70-летия победы корейского народа в отечественной освободительной войне 1950–1953 гг., сообщило 25 июля Министерство обороны России. Это будет первое посещение КНДР делегации во главе с министром обороны России за постсоветское время.
Победной датой в КНДР считают 27 июля – в этот день в 1953 г. было подписано перемирие в корейской войне между командованием войск ООН, основу которых составляли вооруженные силы США, и объединенным командованием китайских народных добровольцев и Корейской народной армии (КНА). Это перемирие действует и по сей день, полноценное мирное соглашение между КНДР, США и Южной Кореей за 70 лет так и не было подписано.
В той кровопролитной войне участвовали и советские добровольцы-летчики в составе 64-го истребительного авиакорпуса объединенной воздушной армии, в которую входили также китайские и северокорейские военно-воздушные силы. Впоследствии летчики ВВС КНА участвовали в локальных конфликтах, стороной которых был Советский Союз, например в арабо-израильских войнах и войне во Вьетнаме в 60–70-е гг. прошлого века. По словам источника, близкого к Минобороны России, на юбилейных торжествах ожидается присутствие и китайской делегации.
В 2022 г. почти с самого начала специальной военной операции (СВО) в западных, японских и южнокорейских СМИ публиковались сообщения о якобы имевших место закупках Россией в КНДР артиллерийских боеприпасов и даже ракет, которых не хватает российским вооруженным силам. В марте 2022 г. сообщалось, что в этой связи Шойгу даже посетил Северную Корею с неафишируемым визитом. Еще в апреле 2022 г. посол России в КНДР Александр Мацегора в этой связи заявил, что «министр обороны России Сергей Шойгу никогда не посещал Северную Корею, а за последние два года ни одна российская делегация вообще не посещала Пхеньян (из-за жесткого карантина в связи с пандемией COVID-19. – «Ведомости»). За всю историю наших отношений Россия никогда не просила у северокорейской стороны ракеты или любую другую военную технику и оборудование». Все последующие публикации о якобы имевших место закупках боеприпасов и вооружений в КНДР неизменно опровергались российской стороной. Официально Россия присоединилась еще в 2000-е гг. к санкциям Совета Безопасности ООН, запрещавшим военно-техническое сотрудничество с КНДР в связи с военной ядерной программой этой страны.
И Северная Корея, и Южная Корея обладают внушительными возможностями по производству боеприпасов и ракет различных типов, говорит источник, близкий к Минобороны. Это вызвано характером предполагаемой войны на Корейском полуострове, который потребует массированного использования ствольной и реактивной артиллерии и оперативно-тактических ракет, продолжает он. Поэтому США, столкнувшись с дефицитом снарядов для поставок Украине, стали закупать их для пополнения своих запасов, но у России нет необходимости прибегать к закупкам у КНДР, тем более что они запрещены резолюцией Совбеза ООН, говорит собеседник «Ведомостей».
Очевидно, что визит министра обороны России на праздничное мероприятие не преследует каких-то посторонних целей, говорит эксперт Центра комплексных европейских и мировых исследований НИУ ВШЭ Андрей Фролов. Празднование военного юбилея предполагает приезд именно военной делегации, поясняет он.
Визит Шойгу – это прежде всего юбилейное мероприятие, которое не приведет к прорыву в сотрудничестве Москвы и Пхеньяна, считает доцент кафедры востоковедения МГИМО Илья Дьячков. Главным новостным поводом здесь является тот факт, что КНДР, пребывающая с 2020 г. в жесткой самоизоляции, пропустила на свою территорию российскую и китайскую делегации, при том что въехать в страну нельзя даже северокорейским дипломатам, находящимся за рубежом. При этом, отмечает эксперт, следует констатировать почти нулевой уровень сотрудничества России и КНДР. Несмотря на очевидно дружественную позицию Пхеньяна и поддержку им России по всей линии в связи с СВО, практического двустороннего сотрудничества между странами нет из-за самоизоляции Северной Кореи и международных санкций, которые Россия признает как член Совбеза ООН. Именно поэтому, заключает Дьячков, не следует ожидать от визита Шойгу подписаний каких-то серьезных договоренностей с северокорейским руководством.
В то же время поездка Шойгу в КНДР – показатель позитивной динамики в отношениях между Москвой и Пхеньяном, полагает руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев: «Желание развивать двусторонние отношения с дружественными странами логично и оправданно, и визит Шойгу можно рассматривать именно в таком свете».