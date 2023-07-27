Россия пригласит украинских атлетов на «Игры дружбы» в 2024 году
Украинские спортсмены будут приглашены на «Всемирные игры дружбы» в 2024 г., у них будут равные соревновательные права. Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин, пишет ТАСС.
«Мы пригласим и обеспечим безопасность их пребывания на территории страны. У них будут равные соревновательные права для участия в "Играх дружбы», – сказал министр.
14 апреля министерство молодежи и спорта Украины запретило украинским атлетам соревноваться с представителями России и Белоруссии. Также министерство обязало чиновников отзывать делегации из командировок, если выяснится, что в состязаниях участвуют российские и белорусские спортсмены. В случае нарушения приказа они должны подать документы для лишения федерации по данному виду спорта статуса национальной, который дает право на государственное финансирование.
«Всемирные игры дружбы» пройдут в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 г. В программу соревнований войдут 27 видов спорта. В июне секретарь совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов сообщил, что президент Владимир Путин объявил о решении проводить в России «Игры дружбы» с участием сильнейших спортсменов мира.
По словам Филиппова, они будут носить цикличный характер. В сентябре 2024 г. в Москве состоятся летние «Игры дружбы». Зимние организуют не ранее 2026 г. в Сочи. Уточнялось, что эти соревнования не стоит считать попыткой заменить Олимпийские игры на фоне санкций в отношении российских спортсменов.