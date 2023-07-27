Россия пригласит украинских атлетов на «Игры дружбы» в 2024 году

14 апреля министерство молодежи и спорта Украины запретило украинским атлетам соревноваться с представителями России и Белоруссии. Также министерство обязало чиновников отзывать делегации из командировок, если выяснится, что в состязаниях участвуют российские и белорусские спортсмены. В случае нарушения приказа они должны подать документы для лишения федерации по данному виду спорта статуса национальной, который дает право на государственное финансирование.