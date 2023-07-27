Газета
Политика

Россия пригласит украинских атлетов на «Игры дружбы» в 2024 году

Ведомости

Украинские спортсмены будут приглашены на «Всемирные игры дружбы» в 2024 г., у них будут равные соревновательные права. Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин, пишет ТАСС.

«Мы пригласим и обеспечим безопасность их пребывания на территории страны. У них будут равные соревновательные права для участия в "Играх дружбы», – сказал министр.

14 апреля министерство молодежи и спорта Украины запретило украинским атлетам соревноваться с представителями России и Белоруссии. Также министерство обязало чиновников отзывать делегации из командировок, если выяснится, что в состязаниях участвуют российские и белорусские спортсмены. В случае нарушения приказа они должны подать документы для лишения федерации по данному виду спорта статуса национальной, который дает право на государственное финансирование.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

«Всемирные игры дружбы» пройдут в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 г. В программу соревнований войдут 27 видов спорта. В июне секретарь совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов сообщил, что президент Владимир Путин объявил о решении проводить в России «Игры дружбы» с участием сильнейших спортсменов мира.

По словам Филиппова, они будут носить цикличный характер. В сентябре 2024 г. в Москве состоятся летние «Игры дружбы». Зимние организуют не ранее 2026 г. в Сочи. Уточнялось, что эти соревнования не стоит считать попыткой заменить Олимпийские игры на фоне санкций в отношении российских спортсменов.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных