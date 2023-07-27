В Краснодаре откроют отделение посольства Белоруссии в России
В Краснодаре откроется отделение посольства Белоруссии. Это следует из распоряжения председателя правительства России Михаила Мишустина, опубликованного на портале правовых актов.
«Согласиться с просьбой белорусской стороны, поддержанной МИД России, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и администрацией Краснодарского края, об открытии в Краснодаре отделения посольства Республики Белоруссии в Российской Федерации», – сказано в документе.
Российскому МИДу поручено уведомить Белоруссию о согласии на открытие отделения. Администрации Краснодарского края Мишустин рекомендовал выделить для размещения посольства служебные и жилые помещения на условиях аренды или же для покупки, а также помочь с другими вопросами в связи с открытием отделения.
Отделения посольства Белоруссии в России работают в 11 городах, таких как Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Смоленск, Красноярск и др.