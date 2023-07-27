В Краснодаре откроют отделение посольства Белоруссии в России

Российскому МИДу поручено уведомить Белоруссию о согласии на открытие отделения. Администрации Краснодарского края Мишустин рекомендовал выделить для размещения посольства служебные и жилые помещения на условиях аренды или же для покупки, а также помочь с другими вопросами в связи с открытием отделения.