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В Краснодаре откроют отделение посольства Белоруссии в России

Ведомости

В Краснодаре откроется отделение посольства Белоруссии. Это следует из распоряжения председателя правительства России Михаила Мишустина, опубликованного на портале правовых актов.

«Согласиться с просьбой белорусской стороны, поддержанной МИД России, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и администрацией Краснодарского края, об открытии в Краснодаре отделения посольства Республики Белоруссии в Российской Федерации», – сказано в документе.

Российскому МИДу поручено уведомить Белоруссию о согласии на открытие отделения. Администрации Краснодарского края Мишустин рекомендовал выделить для размещения посольства служебные и жилые помещения на условиях аренды или же для покупки, а также помочь с другими вопросами в связи с открытием отделения.

Отделения посольства Белоруссии в России работают в 11 городах, таких как Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Смоленск, Красноярск и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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