Лавров заявил о необходимости восстановить конституционный порядок в Нигере
Россия не поддерживает военный переворот в Нигере и призывает восстановить в этой стране конституционный порядок. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в рамках второго саммита Россия – Африка.
«Мы подтверждаем нашу позицию, что в Нигере необходимо восстановить конституционный порядок», – эти слова министра прозвучали в эфире «Первого канала».
В ночь на 27 июля военные Нигера в эфире национального телевидения объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и о закрытии границ страны с 26 июля. Также был объявлен общенациональный комендантский час и приостановлена деятельность всех учреждений республики. Во время своего выступления полковник Амаду Абдраман объяснил действия военных необходимостью «положить конец режиму из-за ухудшения ситуации с безопасностью и плохого управления». Абдраман предостерег иностранные государства от вмешательства.
Как сообщало агентство Reuters, это уже седьмой переворот в стране. В предыдущий раз в Нигере попытка переворота в марте 2021 г. была сорвана. Ее предприняли за несколько часов до того, как недавно избранный президент Базум должен был принести присягу.