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Лавров заявил о необходимости восстановить конституционный порядок в Нигере

Ведомости

Россия не поддерживает военный переворот в Нигере и призывает восстановить в этой стране конституционный порядок. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в рамках второго саммита Россия – Африка.

«Мы подтверждаем нашу позицию, что в Нигере необходимо восстановить конституционный порядок», – эти слова министра прозвучали в эфире «Первого канала».

В ночь на 27 июля военные Нигера в эфире национального телевидения объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и о закрытии границ страны с 26 июля. Также был объявлен общенациональный комендантский час и приостановлена деятельность всех учреждений республики. Во время своего выступления полковник Амаду Абдраман объяснил действия военных необходимостью «положить конец режиму из-за ухудшения ситуации с безопасностью и плохого управления». Абдраман предостерег иностранные государства от вмешательства.

Как сообщало агентство Reuters, это уже седьмой переворот в стране. В предыдущий раз в Нигере попытка переворота в марте 2021 г. была сорвана. Ее предприняли за несколько часов до того, как недавно избранный президент Базум должен был принести присягу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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