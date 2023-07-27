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Президент России подарил вертолет лидеру Зимбабве

Ведомости

Президент России Владимир Путин подарил президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве вертолет. Об этом Министерство информации, рекламы и радиовещания африканской страны сообщило в Twitter.

В сообщении говорилось, что подарок будет скоро доставлен в Зимбабве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о подаренном вертолете президентом РФ президенту Зимбабве, заявив, что подарок был сделан в прошлом году. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Это было в прошлом году», – сказал Песков.

Главы государств встретились 27 июля в рамках саммита «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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