Президент России подарил вертолет лидеру Зимбабве
Президент России Владимир Путин подарил президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве вертолет. Об этом Министерство информации, рекламы и радиовещания африканской страны сообщило в Twitter.
В сообщении говорилось, что подарок будет скоро доставлен в Зимбабве.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о подаренном вертолете президентом РФ президенту Зимбабве, заявив, что подарок был сделан в прошлом году. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Это было в прошлом году», – сказал Песков.
Главы государств встретились 27 июля в рамках саммита «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге.
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