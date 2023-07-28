Песков: поездка Путина на саммит АТЭС в Сан-Франциско не обсуждалась
В Кремле пока не заходила речь о возможной поездке президента России Владимира Путина на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в ноябре. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«До этого пока много мероприятий. Об этом речь пока не заходила. Но наверняка мы не будем ждать этого приглашения», – сказал он (цит. по ТАСС).
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники писала, что США не планируют приглашать Путина на эту встречу. Газета напомнила, что 17 марта Уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского лидера и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Песков тогда заявил, что решения МУС не имеют юридической силы и являются ничтожными.
При этом в декабре 2022 г. представитель госдепартамента США Мэтт Мюррей, курирующий вопросы, связанные с председательством штатов в АТЭС, допускал, что Вашингтон может направить приглашение российской стороне. При этом он не уточнил, приедет ли Путин на саммит. На встрече лидеров АТЭС в 2022 г. российскую делегацию возглавлял вице-премьер Андрей Белоусов.
Саммит лидеров форума АТЭС в этом году пройдет в Сан-Франциско. Мероприятие запланировано на середину сентября. В состав АТЭС входят 19 стран, в том числе Россия, США, Канада, Япония, Китай и др., и две территории – Гонконг и Тайвань.