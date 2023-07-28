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Политика

Песков: поездка Путина на саммит АТЭС в Сан-Франциско не обсуждалась

Ведомости

В Кремле пока не заходила речь о возможной поездке президента России Владимира Путина на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в ноябре. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«До этого пока много мероприятий. Об этом речь пока не заходила. Но наверняка мы не будем ждать этого приглашения», – сказал он (цит. по ТАСС).

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники писала, что США не планируют приглашать Путина на эту встречу. Газета напомнила, что 17 марта Уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского лидера и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Песков тогда заявил, что решения МУС не имеют юридической силы и являются ничтожными.

При этом в декабре 2022 г. представитель госдепартамента США Мэтт Мюррей, курирующий вопросы, связанные с председательством штатов в АТЭС, допускал, что Вашингтон может направить приглашение российской стороне. При этом он не уточнил, приедет ли Путин на саммит. На встрече лидеров АТЭС в 2022 г. российскую делегацию возглавлял вице-премьер Андрей Белоусов.

Саммит лидеров форума АТЭС в этом году пройдет в Сан-Франциско. Мероприятие запланировано на середину сентября. В состав АТЭС входят 19 стран, в том числе Россия, США, Канада, Япония, Китай и др., и две территории – Гонконг и Тайвань.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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