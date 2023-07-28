Песков: поездка Путина на саммит АТЭС в Сан-Франциско не обсуждалась

При этом в декабре 2022 г. представитель госдепартамента США Мэтт Мюррей, курирующий вопросы, связанные с председательством штатов в АТЭС, допускал, что Вашингтон может направить приглашение российской стороне. При этом он не уточнил, приедет ли Путин на саммит. На встрече лидеров АТЭС в 2022 г. российскую делегацию возглавлял вице-премьер Андрей Белоусов.