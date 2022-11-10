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Российскую делегацию на саммите АТЭС возглавит вице-премьер Белоусов

Ведомости

Российскую делегацию на саммите АТЭС в Таиланде возглавит первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Да, будет Белоусов», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по «РИА Новости»). Саммит форума Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет 18–19 ноября в Таиланде.

Песков ранее сегодня объявил, что Россию на саммите G20 будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом ранее писали «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к администрации российского лидера. По информации Reuters, Путин может выступить на одной из встреч саммита по видеосвязи.

«Большая двадцатка» — неформальная организация, объединяющая крупнейшие экономически развитые и развивающиеся страны. Семнадцатый саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных