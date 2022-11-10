Российскую делегацию на саммите АТЭС возглавит вице-премьер Белоусов
Российскую делегацию на саммите АТЭС в Таиланде возглавит первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Да, будет Белоусов», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по «РИА Новости»). Саммит форума Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет 18–19 ноября в Таиланде.
Песков ранее сегодня объявил, что Россию на саммите G20 будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом ранее писали «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к администрации российского лидера. По информации Reuters, Путин может выступить на одной из встреч саммита по видеосвязи.
«Большая двадцатка» — неформальная организация, объединяющая крупнейшие экономически развитые и развивающиеся страны. Семнадцатый саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября.
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