Российскую делегацию на саммите АТЭС возглавит вице-премьер Белоусов

Песков ранее сегодня объявил, что Россию на саммите G20 будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом ранее писали «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к администрации российского лидера. По информации Reuters, Путин может выступить на одной из встреч саммита по видеосвязи.