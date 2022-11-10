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Песков подтвердил, что Россию на саммите G20 будет представлять Лавров

Ведомости

Россию на саммите G20, который состоится 15-16 ноября на Бали (Индонезия), будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Было принято решение о том, что Россию на саммите G20 будет представлять Сергей Лавров», – приводит его слова ТАСС.

Как ранее сообщило агентство Reuters, президент РФ Владимир Путин может выступить на саммите по видеосвязи.

О том, что Путин, вероятнее всего, откажется от поездки на G20, а российскую делегацию возглавит Лавров, ранее писали «Ведомости».

При этом президент Индонезии Джоко Видодо отмечал ранее, что Путин, скорее всего, не приедет на саммит. Видодо подчеркнул, что русские по-прежнему могут принять участие во встрече G20, а Индонезия надеется содействовать диалогу, чтобы противостоять росту международной напряженности. При этом, как отметил Видодо, «двадцатка» предназначена для обсуждения экономики и развития, то есть G20 – это не «политический форум».

Путин 27 октября не исключил своего личного присутствия на саммите G20, однако подчеркнул, что окончательное решение по данному вопросу еще не принято. Путин тогда сказал: «Президент [Джоко] Видодо, когда мне звонит, обращается ко мне «брат», я ему говорю то же самое. Мы дорожим отношениями, которые у нас сложились с Индонезией. Я благодарен руководству и президенту за приглашение на «двадцатку».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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