Песков подтвердил, что Россию на саммите G20 будет представлять Лавров
Россию на саммите G20, который состоится 15-16 ноября на Бали (Индонезия), будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Было принято решение о том, что Россию на саммите G20 будет представлять Сергей Лавров», – приводит его слова ТАСС.
Как ранее сообщило агентство Reuters, президент РФ Владимир Путин может выступить на саммите по видеосвязи.
О том, что Путин, вероятнее всего, откажется от поездки на G20, а российскую делегацию возглавит Лавров, ранее писали «Ведомости».
При этом президент Индонезии Джоко Видодо отмечал ранее, что Путин, скорее всего, не приедет на саммит. Видодо подчеркнул, что русские по-прежнему могут принять участие во встрече G20, а Индонезия надеется содействовать диалогу, чтобы противостоять росту международной напряженности. При этом, как отметил Видодо, «двадцатка» предназначена для обсуждения экономики и развития, то есть G20 – это не «политический форум».
Путин 27 октября не исключил своего личного присутствия на саммите G20, однако подчеркнул, что окончательное решение по данному вопросу еще не принято. Путин тогда сказал: «Президент [Джоко] Видодо, когда мне звонит, обращается ко мне «брат», я ему говорю то же самое. Мы дорожим отношениями, которые у нас сложились с Индонезией. Я благодарен руководству и президенту за приглашение на «двадцатку».
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса