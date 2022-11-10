Песков подтвердил, что Россию на саммите G20 будет представлять Лавров

Путин 27 октября не исключил своего личного присутствия на саммите G20, однако подчеркнул, что окончательное решение по данному вопросу еще не принято. Путин тогда сказал: «Президент [Джоко] Видодо, когда мне звонит, обращается ко мне «брат», я ему говорю то же самое. Мы дорожим отношениями, которые у нас сложились с Индонезией. Я благодарен руководству и президенту за приглашение на «двадцатку».