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Reuters: Путин выступит на одной из встреч саммита G20 по видеосвязи

Ведомости

Президент России Владимир Путин примет участие в одной из встреч саммита G20, который состоится 15-16 ноября на Бали, по видеосвязи, об этом сообщил Reuters со ссылкой на пресс-секретаря министра-координатора морских и инвестиционных дел Джоди Махарди.

Уточняется, что вместо Путина страну будет представлять глава МИДа Сергей Лавров. О том, что Путин не поедет на саммит G20 и что вместо него там будет Лавров, сообщили ранее и источники Bloomberg.

Официально Кремль пока не объявил формат участия России в саммите. Накануне, 9 ноября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на этой неделе станет известно, поедет ли Путин на саммит. По его словам, сейчас обсуждаются «различные форматы».

Путин 27 октября не исключил своего личного присутствия на саммите G20, однако подчеркнул, что окончательное решение по данному вопросу еще не принято. 11 октября глава МИД Индонезии Ретно Марсуди подтвердила участие в мероприятии президента России. По ее словам, приехать на саммит также планирует президент Украины Владимир Зеленский.

В середине октября, отвечая на вопрос, готов ли он провести переговоры с президентом США Джо Байденом, если поедет на саммит, Путин сказал, что об этом нужно спросить у главы Белого дома. Байден, в свою очередь, сообщил, что не планирует встречаться с Путиным в Индонезии. Песков отмечал, что Россия и США не выдвигали инициатив о возможной встрече двух президентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных