Reuters: Путин выступит на одной из встреч саммита G20 по видеосвязи
Президент России Владимир Путин примет участие в одной из встреч саммита G20, который состоится 15-16 ноября на Бали, по видеосвязи, об этом сообщил Reuters со ссылкой на пресс-секретаря министра-координатора морских и инвестиционных дел Джоди Махарди.
Уточняется, что вместо Путина страну будет представлять глава МИДа Сергей Лавров. О том, что Путин не поедет на саммит G20 и что вместо него там будет Лавров, сообщили ранее и источники Bloomberg.
Официально Кремль пока не объявил формат участия России в саммите. Накануне, 9 ноября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на этой неделе станет известно, поедет ли Путин на саммит. По его словам, сейчас обсуждаются «различные форматы».
Путин 27 октября не исключил своего личного присутствия на саммите G20, однако подчеркнул, что окончательное решение по данному вопросу еще не принято. 11 октября глава МИД Индонезии Ретно Марсуди подтвердила участие в мероприятии президента России. По ее словам, приехать на саммит также планирует президент Украины Владимир Зеленский.
В середине октября, отвечая на вопрос, готов ли он провести переговоры с президентом США Джо Байденом, если поедет на саммит, Путин сказал, что об этом нужно спросить у главы Белого дома. Байден, в свою очередь, сообщил, что не планирует встречаться с Путиным в Индонезии. Песков отмечал, что Россия и США не выдвигали инициатив о возможной встрече двух президентов.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса