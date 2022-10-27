Путин допустил очное присутствие на саммите G20 в Индонезии
Президент РФ Владимир Путин не исключил своего личного присутствия на саммите G20 в Индонезии, однако окончательное решение по данному вопросу еще не принято. Об этом глава российского государства заявил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Мы дорожим отношениями, которые у нас сложились с Индонезией. Я благодарен руководству и президенту за приглашение на двадцатку, мы подумаем, как мы это сделаем. Россия точно будет там представлена на высоком уровне. Может быть, и я поеду. Я пока подумаю», — заявил российский президент.
Саммит «большой двадцатки» пройдет в Индонезии на острове Бали 15-16 ноября. В начале сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что при принятии решения о поездке Путина в Индонезию будет учитываться множество факторов, в том числе фактор безопасности.
Сам Путин 14 октября заявил, что вопрос о его поездке на саммит окончательно еще не решен. Отвечая на вопрос, готов ли он провести переговоры с президентом США Джо Байденом, если поедет на саммит, Путин сказал, что об этом нужно спросить у главы Белого дома. Байден, в свою очередь, сообщил, что не планирует встречаться с Путиным в Индонезии.