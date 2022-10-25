В Кремле еще не решили, кто возглавит российскую делегацию на саммит G20
В Москве еще не приняли решение о том, кто возглавит российскую делегацию на саммит стран G20 в Индонезии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии «РИА Новости».
«Пока нет», – ответил он на вопрос, принято ли решение, кто поедет на саммит.
Саммит стран «большой двадцатки» (G20) пройдет на Бали с 15 по 16 ноября. 11 октября министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подтвердила участие в мероприятии президента России Владимира Путина. По ее словам, приехать на саммит также планирует президент Украины Владимир Зеленский.
Сам Путин 14 октября заявил, что вопрос о его поездке на саммит окончательно еще не решен. Отвечая на вопрос, готов ли он провести переговоры с президентом США Джо Байденом, если поедет на саммит, Путин сказал, что об этом нужно спросить у главы Белого дома. Байден, в свою очередь, сообщил, что не планирует встречаться с Путиным в Индонезии.
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