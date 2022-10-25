В Кремле еще не решили, кто возглавит российскую делегацию на саммит G20

Сам Путин 14 октября заявил, что вопрос о его поездке на саммит окончательно еще не решен. Отвечая на вопрос, готов ли он провести переговоры с президентом США Джо Байденом, если поедет на саммит, Путин сказал, что об этом нужно спросить у главы Белого дома. Байден, в свою очередь, сообщил, что не планирует встречаться с Путиным в Индонезии.