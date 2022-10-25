Газета
Политика

В Кремле еще не решили, кто возглавит российскую делегацию на саммит G20

Ведомости

В Москве еще не приняли решение о том, кто возглавит российскую делегацию на саммит стран G20 в Индонезии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии «РИА Новости».

«Пока нет», – ответил он на вопрос, принято ли решение, кто поедет на саммит.

Саммит стран «большой двадцатки» (G20) пройдет на Бали с 15 по 16 ноября. 11 октября министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подтвердила участие в мероприятии президента России Владимира Путина. По ее словам, приехать на саммит также планирует президент Украины Владимир Зеленский.

Сам Путин 14 октября заявил, что вопрос о его поездке на саммит окончательно еще не решен. Отвечая на вопрос, готов ли он провести переговоры с президентом США Джо Байденом, если поедет на саммит, Путин сказал, что об этом нужно спросить у главы Белого дома. Байден, в свою очередь, сообщил, что не планирует встречаться с Путиным в Индонезии.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Посол Индонезии: встреча Путина и Зеленского может «расколоть лед»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных