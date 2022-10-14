Путин: вопрос о поездке на саммит G20 пока не решен

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, в свою очередь, говорил, что Байден не планирует встречаться с Путиным в Индонезии. «Президент [Байден] не считает, что сейчас можно вести дела с Путиным, Кремлем и Россией как обычно, с учетом того, что происходит на Украине в последние восемь месяцев, а особенно в последние 96 часов», — добавил он.