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Путин: вопрос о поездке на саммит G20 пока не решен

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о его поездке на саммит G20 в Индонезию окончательно еще не решен. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Астане.

«Окончательно не решен еще вопрос о моей поездке туда. Но Россия наверняка будет принимать участие в этой работе. В каком формате, мы еще подумаем», – сказал Путин.

Отвечая на вопрос, готов ли он провести переговоры с президентом США Джо Байденом, если поедет на саммит, Путин сказал, что об этом нужно спросить у главы Белого дома.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, в свою очередь, говорил, что Байден не планирует встречаться с Путиным в Индонезии. «Президент [Байден] не считает, что сейчас можно вести дела с Путиным, Кремлем и Россией как обычно, с учетом того, что происходит на Украине в последние восемь месяцев, а особенно в последние 96 часов», — добавил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия и США не выдвигали инициатив о возможной встрече двух президентов.

Саммит стран «большой двадцатки» (G20) пройдет на Бали с 15 по 16 ноября. 11 октября министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подтвердила участие в мероприятии президента России. По ее словам, приехать на саммит также планирует президент Украины Владимир Зеленский.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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