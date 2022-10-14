Путин: вопрос о поездке на саммит G20 пока не решен
Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о его поездке на саммит G20 в Индонезию окончательно еще не решен. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Астане.
«Окончательно не решен еще вопрос о моей поездке туда. Но Россия наверняка будет принимать участие в этой работе. В каком формате, мы еще подумаем», – сказал Путин.
Отвечая на вопрос, готов ли он провести переговоры с президентом США Джо Байденом, если поедет на саммит, Путин сказал, что об этом нужно спросить у главы Белого дома.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, в свою очередь, говорил, что Байден не планирует встречаться с Путиным в Индонезии. «Президент [Байден] не считает, что сейчас можно вести дела с Путиным, Кремлем и Россией как обычно, с учетом того, что происходит на Украине в последние восемь месяцев, а особенно в последние 96 часов», — добавил он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия и США не выдвигали инициатив о возможной встрече двух президентов.
Саммит стран «большой двадцатки» (G20) пройдет на Бали с 15 по 16 ноября. 11 октября министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подтвердила участие в мероприятии президента России. По ее словам, приехать на саммит также планирует президент Украины Владимир Зеленский.
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