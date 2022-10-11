Глава МИД Индонезии подтвердила участие Путина и Зеленского в саммите G20

Тогда Bloomberg предположил, что если российский лидер все же посетит саммит, то не исключена его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако в начале сентября в МИД РФ заявили, что президенты России и Украины встречаться на саммите G20 пока что не планируют.