Глава МИД Индонезии подтвердила участие Путина и Зеленского в саммите G20
Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди сообщила, что президент России Владимир Путин, а также президент Украины Владимир Зеленский будут присутствовать на саммите G20, передает портал Okezone.
«Пока что ответ на наше приглашение положительный», — рассказала Марсуди.
Она отметила, что Индонезия продолжает поддерживать связь с главами обоих государств. При этом глава индонезийского МИДа отметила нестабильную ситуацию в мире и «серьезные вызовы», которые стоят перед мировым сообществом. По ее словам, ситуация «становится все сложнее».
Саммит стран «большой двадцатки» (G20) пройдет на Бали с 15 по 16 ноября. В августе о планах Путина посетить встречу сообщал президент Индонезии Джоко Видодо. Он отмечал, что также ожидается приезд китайского лидера Си Цзиньпина.
Тогда Bloomberg предположил, что если российский лидер все же посетит саммит, то не исключена его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако в начале сентября в МИД РФ заявили, что президенты России и Украины встречаться на саммите G20 пока что не планируют.
Об очном участии в саммите президентов России и Украины также говорил посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис 7 октября. Позже его слова опровергли обе стороны. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил местным СМИ, что окончательное решение еще не принято. Представитель Кремля Дмитрий Песков также отмечал, что формат участия РФ в мероприятии еще не определен.
При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров допустил, что на полях саммита могут состояться переговоры российского президента с президентом США Джо Байденом, если такое предложение поступит. Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия от встреч не отказывается.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.