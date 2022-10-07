Посол Индонезии заявил о планах президентов РФ и Украины участвовать в саммите G20
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский планируют посетить саммит G20, который пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, рассказал в интервью изданию National посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис.
Посол отметил, что подготовка к визиту двух президентов уже начата. «Мы хотим сделать G20 платформой для мира, а не конфликта», — добавил Багис.
Российская и украинская стороны опровергли заявление Багиса. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил местным СМИ, что окончательное решение еще не принято. ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова сообщил, что формат участия российского президента в саммите по-прежнему не определен.
В августе в интервью Bloomberg президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что Путин приедет на саммит G20. Ранее Песков говорил, что президент примет участие в саммите, но не уточнил, в каком формате — очном и заочном.
Как отмечал Bloomberg, если российский лидер все же посетит саммит, то не исключена его встреча с Зеленским, поскольку в апреле Видодо пригласил украинского лидера на мероприятие. В августе посол Индонезии в РФ Хосе Таварес заявил, что Индонезия заинтересована в организации встречи двух президентов. За день до этого Песков исключил встречу Путина и Зеленского, заявив, что «предпосылок для этого нет».
После того как российский лидер и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении к России, Зеленский заявил, что Киев не будет больше вести переговоры с Москвой, пока президентом РФ является Путин, однако об отказе от переговоров украинская сторона заявляла и раньше.