Посол Индонезии заявил о планах президентов РФ и Украины участвовать в саммите G20

Как отмечал Bloomberg, если российский лидер все же посетит саммит, то не исключена его встреча с Зеленским, поскольку в апреле Видодо пригласил украинского лидера на мероприятие. В августе посол Индонезии в РФ Хосе Таварес заявил, что Индонезия заинтересована в организации встречи двух президентов. За день до этого Песков исключил встречу Путина и Зеленского, заявив, что «предпосылок для этого нет».