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Посол Индонезии заявил о планах президентов РФ и Украины участвовать в саммите G20

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Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский планируют посетить саммит G20, который пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, рассказал в интервью изданию National посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис.

Посол отметил, что подготовка к визиту двух президентов уже начата. «Мы хотим сделать G20 платформой для мира, а не конфликта», — добавил Багис.

Российская и украинская стороны опровергли заявление Багиса. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил местным СМИ, что окончательное решение еще не принято. ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова сообщил, что формат участия российского президента в саммите по-прежнему не определен.

В августе в интервью Bloomberg президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что Путин приедет на саммит G20. Ранее Песков говорил, что президент примет участие в саммите, но не уточнил, в каком формате — очном и заочном.

Как отмечал Bloomberg, если российский лидер все же посетит саммит, то не исключена его встреча с Зеленским, поскольку в апреле Видодо пригласил украинского лидера на мероприятие. В августе посол Индонезии в РФ Хосе Таварес заявил, что Индонезия заинтересована в организации встречи двух президентов. За день до этого Песков исключил встречу Путина и Зеленского, заявив, что «предпосылок для этого нет».

После того как российский лидер и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении к России, Зеленский заявил, что Киев не будет больше вести переговоры с Москвой, пока президентом РФ является Путин, однако об отказе от переговоров украинская сторона заявляла и раньше.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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