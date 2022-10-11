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Лавров допустил возможность переговоров Путина и Байдена на саммите G20

Ведомости

Россия не отказывается от переговоров с США на полях саммита G20, если поступит предложение, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Таким образом он ответил на вопрос о возможных контактах президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на саммите.

«Мы многократно говорим о том, что никогда мы от встреч не отказываемся. И если поступит предложение, то тогда мы и будем его рассматривать», — отметил дипломат (цитата по ТАСС).

Если все думают, что уже есть сигнал о готовности к такой встрече со стороны Байдена, то такая уверенность базируется лишь на его базе «посмотрим», пояснил Лавров.

Посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис ранее заявил, что Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский планируют посетить саммит G20. После этого российская и украинская стороны опровергли его заявление. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил местным СМИ, что окончательное решение еще не принято. ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова сообщил, что формат участия российского президента в саммите по-прежнему не определен.

В августе в интервью Bloomberg президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что Путин приедет на саммит G20. Ранее Песков говорил, что президент примет участие в саммите, но не уточнил, в каком формате — очном и заочном.

В этом году саммит G20 пройдет 15–16 ноября на Бали. Это 17-я встреча глав государств «группы двадцати».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных