Посол Индонезии: встреча Путина и Зеленского может «расколоть лед»
Личная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в рамках саммита стран G20 могла бы «растопить лед» в отношениях двух стран, заявил посол Индонезии в РФ Хосе Таварес в интервью ТАСС.
«Если есть политическая воля с обеих сторон для встречи, даже если нет ожидания каких-то субстантивных достижений, если речь только о том, чтобы встретиться и расколоть лед прямо сейчас, встретиться в одной комнате, пожать руки, даже без улыбки, это уже большое достижение», – рассказал он.
Посол подчеркнул, что Индонезия пока не получила подтверждения личного участия сторон. Зеленский, напомнил посол, допускал, что примет участие в саммите по видеосвязи.
Ранее Таварес в интервью «РИА Новости» заявил, что власти Индонезии готовы организовать встречу Путина с президентом США Джо Байденом.
Саммит стран «большой двадцатки» (G20) пройдет на Бали с 15 по 16 ноября. 11 октября министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подтвердила участие в мероприятии президента России. По ее словам, приехать на саммит также планирует президент Украины Владимир Зеленский.
Сам Путин 14 октября заявил, что вопрос о его поездке на саммит окончательно еще не решен. Отвечая на вопрос, готов ли он провести переговоры с президентом США Джо Байденом, если поедет на саммит, Путин сказал, что об этом нужно спросить у главы Белого дома. Байден, в свою очередь, сообщил, что не планирует встречаться с Путиным в Индонезии.
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