Байден заявил, что не видит смысла во встрече с Путиным на саммите G20
Президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что пока что не планирует встречаться с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20. В то же время он готов обсудить с российским лидером ситуацию вокруг заключенных в РФ граждан США.
«Посмотрите, он действовал очень жестоко. Я думаю, что он совершил военные преступления. И поэтому я не вижу смысла встречаться с ним сейчас», — сказал Байден, отвечая на вопрос о возможной встрече двух лидеров на саммите G20.
Президент США добавил, что будет открыт для разговора, если Путин захочет обсудить обмен обвиняемой в контрабанде наркотиков баскетболистки Бриттни Грайнер. В то же время Байден подчеркнул, что не собирается говорить с Путиным о сохранении контроля над вошедшими в состав России новыми территориями.
Саммит стран «большой двадцатки» (G20) пройдет на Бали с 15 по 16 ноября. Накануне, 11 октября, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подтвердила участие в мероприятии президента России. По ее словам, приехать на саммит также планирует президент Украины Владимир Зеленский.
На прошлой неделе Байден допустил встречу с Путиным на саммите G20. «Посмотрим», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Однако позже пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что ей нечего анонсировать по поводу возможных переговоров двух лидеров.
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил возможность переговоров Путина и Байдена. По его словам, российская сторона готова рассмотреть такое предложение, если оно поступит.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса