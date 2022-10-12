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Байден заявил, что не видит смысла во встрече с Путиным на саммите G20

Ведомости

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что пока что не планирует встречаться с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20. В то же время он готов обсудить с российским лидером ситуацию вокруг заключенных в РФ граждан США.

«Посмотрите, он действовал очень жестоко. Я думаю, что он совершил военные преступления. И поэтому я не вижу смысла встречаться с ним сейчас», — сказал Байден, отвечая на вопрос о возможной встрече двух лидеров на саммите G20.

Президент США добавил, что будет открыт для разговора, если Путин захочет обсудить обмен обвиняемой в контрабанде наркотиков баскетболистки Бриттни Грайнер. В то же время Байден подчеркнул, что не собирается говорить с Путиным о сохранении контроля над вошедшими в состав России новыми территориями.

Саммит стран «большой двадцатки» (G20) пройдет на Бали с 15 по 16 ноября. Накануне, 11 октября, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подтвердила участие в мероприятии президента России. По ее словам, приехать на саммит также планирует президент Украины Владимир Зеленский.

На прошлой неделе Байден допустил встречу с Путиным на саммите G20. «Посмотрим», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Однако позже пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что ей нечего анонсировать по поводу возможных переговоров двух лидеров.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил возможность переговоров Путина и Байдена. По его словам, российская сторона готова рассмотреть такое предложение, если оно поступит.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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