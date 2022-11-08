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Владимир Путин, вероятнее всего, откажется от поездки на G20

Россию на этой площадке представит министр иностранных дел Сергей Лавров
Евгения Дубровина Максим Иванов
Владимир Путин уже комментировал приглашение в Индонезию / Sergei BOBYLYOV / SPUTNIK / AFP

На этой неделе Кремль объявит, поедет ли президент России Владимир Путин на саммит G20 на Бали (Индонезия), который состоится 15–16 ноября. Об этом его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил журналистам 7 ноября. Между тем, по словам дипломатического источника «Ведомостей», вероятнее всего, Путин воздержится от визита на Бали. Близкий к администрации президента собеседник «Ведомостей» говорит, что пока не известно об активной подготовке к поездке главы государства. По словам обоих источников «Ведомостей», сейчас планируется, что в этой поездке его заменит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Песков на вопрос «Ведомостей» о том, правда ли делегацию возглавит Лавров, ответил: «Сообщим [о том, кто поедет на G20] своевременно».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных