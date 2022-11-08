Владимир Путин, вероятнее всего, откажется от поездки на G20

Владимир Путин, вероятнее всего, откажется от поездки на G20Россию на этой площадке представит министр иностранных дел Сергей Лавров
На этой неделе Кремль объявит, поедет ли президент России Владимир Путин на саммит G20 на Бали (Индонезия), который состоится 15–16 ноября. Об этом его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил журналистам 7 ноября. Между тем, по словам дипломатического источника «Ведомостей», вероятнее всего, Путин воздержится от визита на Бали. Близкий к администрации президента собеседник «Ведомостей» говорит, что пока не известно об активной подготовке к поездке главы государства. По словам обоих источников «Ведомостей», сейчас планируется, что в этой поездке его заменит министр иностранных дел Сергей Лавров.
Песков на вопрос «Ведомостей» о том, правда ли делегацию возглавит Лавров, ответил: «Сообщим [о том, кто поедет на G20] своевременно».
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