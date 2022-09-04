Газета
Политика

Песков: решение об участии Путина в саммите G20 зависит от фактора безопасности

Ведомости

При принятии решения о поездке президента России Владимира Путина в Индонезию на саммит «большой двадцатки» (G20) будут учитываться все факторы, в том числе фактор безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

Песков ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина для программы «Москва. Кремль. Путин», который поинтересовался, не слишком ли опасно в текущей ситуации очное присутствие Путина на встрече G20, которая состоится на Бали в ноябре. 

«Для того чтобы принять решение о формате нашего участия, при том, что приглашение на высшем уровне имеется, будут приниматься во внимание все факторы, в том числе и фактор безопасности», — сказал пресс-секретарь президента. 

Саммит «большой двадцатки» пройдет на Бали 15-16 ноября. Президент Индонезии Джоко Видодо ранее сообщил, что мероприятие посетит президент РФ Владимир Путин. Bloomberg писал, что если российский лидер приедет на саммит, то не исключена его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, которого Видодо пригласил в апреле. 

Ранее по теме: Reuters: МИД Британии выступил против участия России в саммите G20

В августе в МИДе Великобритании заявили, что у России нет морального права участвовать в саммите «большой двадцатки», пока на Украине продолжаются боевые действия. Не допускать Путина до встречи лидеров G20 призывал и кандидат в премьер-министры Великобритании, экс-глава минфина Риши Сунак.

Премьер-министр Италии Марио Драги также заявлял, что очное присутствие российского президента на саммите G20 исключено. Помощник Путина Юрий Ушаков тогда ответил, что российская сторона получила приглашение на саммит и ответила на него. По его словам, глава государства может принять в нем очное участие.

Затем экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал не бойкотировать саммит «большой двадцатки», если Путин приедет на него. Против бойкотирования саммита выступила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

После начала спецоперации России на Украине ряд западных стран, входящих в «большую двадцатку», даже призывали исключить Россию из объединения, однако против такой меры выступили остальные участники G20.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных