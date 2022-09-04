Песков: решение об участии Путина в саммите G20 зависит от фактора безопасности
При принятии решения о поездке президента России Владимира Путина в Индонезию на саммит «большой двадцатки» (G20) будут учитываться все факторы, в том числе фактор безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина для программы «Москва. Кремль. Путин», который поинтересовался, не слишком ли опасно в текущей ситуации очное присутствие Путина на встрече G20, которая состоится на Бали в ноябре.
«Для того чтобы принять решение о формате нашего участия, при том, что приглашение на высшем уровне имеется, будут приниматься во внимание все факторы, в том числе и фактор безопасности», — сказал пресс-секретарь президента.
Саммит «большой двадцатки» пройдет на Бали 15-16 ноября. Президент Индонезии Джоко Видодо ранее сообщил, что мероприятие посетит президент РФ Владимир Путин. Bloomberg писал, что если российский лидер приедет на саммит, то не исключена его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, которого Видодо пригласил в апреле.
В августе в МИДе Великобритании заявили, что у России нет морального права участвовать в саммите «большой двадцатки», пока на Украине продолжаются боевые действия. Не допускать Путина до встречи лидеров G20 призывал и кандидат в премьер-министры Великобритании, экс-глава минфина Риши Сунак.
Премьер-министр Италии Марио Драги также заявлял, что очное присутствие российского президента на саммите G20 исключено. Помощник Путина Юрий Ушаков тогда ответил, что российская сторона получила приглашение на саммит и ответила на него. По его словам, глава государства может принять в нем очное участие.
Затем экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал не бойкотировать саммит «большой двадцатки», если Путин приедет на него. Против бойкотирования саммита выступила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
После начала спецоперации России на Украине ряд западных стран, входящих в «большую двадцатку», даже призывали исключить Россию из объединения, однако против такой меры выступили остальные участники G20.