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Reuters: МИД Британии выступил против участия России в саммите G20

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У России нет морального права участвовать в саммите «большой двадцатки» (G20), пока на Украине продолжаются боевые действия, сообщает Reuters со ссылкой на представителя министерства иностранных дел Великобритании.

«У России нет морального права заседать в G20, пока продолжается ее агрессия в Украине», — заявил он.

При этом Лондон, как отмечается в заявлении, приветствует стремление Индонезии обсудить с Россией последствия специальной военной операции на встречах G20, а также «признаки того, что Украину может представлять президент Владимир Зеленский на саммите лидеров G20».

Саммит «большой двадцатки» пройдет на Бали 15-16 ноября. Президент Индонезии Джоко Видодо ранее сообщил, что мероприятие посетит президент РФ Владимир Путин. Bloomberg писал, что если российский лидер приедет на саммит, то не исключена его встреча с Зеленским, которого Видодо пригласил в апреле. В августе посол Индонезии в РФ Хосе Таварес заявил, что Индонезия заинтересована в организации встречи двух президентов.

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В пятницу кандидат в премьер-министры Великобритании, экс-глава минфина Риши Сунак призвал не допускать Путина до встречи лидеров G20, сообщал телеканал Sky News.

«Мы должны послать Путину решительный сигнал, что для него не будет места за столом G20, пока он не прекратит свою незаконную войну на Украине», – приводит телеканал слова представителя кандидата в премьеры.

Он также отметил, что «большая двадцатка» несет коллективную ответственность за то, чтобы разоблачить «гнусное поведение» Путина.

Премьер-министр Италии Марио Драги ранее заявлял, что очное присутствие российского президента на саммите G20 исключено. Помощник Путина Юрий Ушаков тогда ответил, что российская сторона получила приглашение на саммит и ответила на него. По его словам, глава государства может принять в нем очное участие.

Затем экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал не бойкотировать саммит «большой двадцатки», если Путин приедет на него. Против бойкотирования саммита выступила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

После начала спецоперации России на Украине ряд западных стран, входящих в «большую двадцатку», даже призывали исключить Россию из объединения, однако против такой меры выступили остальные участники G20.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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