Reuters: МИД Британии выступил против участия России в саммите G20

Саммит «большой двадцатки» пройдет на Бали 15-16 ноября. Президент Индонезии Джоко Видодо ранее сообщил, что мероприятие посетит президент РФ Владимир Путин. Bloomberg писал, что если российский лидер приедет на саммит, то не исключена его встреча с Зеленским, которого Видодо пригласил в апреле. В августе посол Индонезии в РФ Хосе Таварес заявил, что Индонезия заинтересована в организации встречи двух президентов.