Bloomberg: половина стран G20 не поддерживают изоляцию России

В конце июля представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Россия осознает, что находится в изоляции из-за ситуации на Украине. «Россия осознает: ее действия приводят к тому, что она становятся изгоем, у нее нет иллюзий на этот счет к этому моменту», — заявил Прайс. Посольство РФ в США ответило, что высказывание американского политика вызвано «воспаленным воображением». По словам дипмиссии, в США все больше «утрачивают связь с реальностью».