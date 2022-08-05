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Bloomberg: половина стран G20 не поддерживают изоляцию России

Ведомости

В отличие от «Большой семерки» (G7) около половины стран «Большой двадцатки» (G20) не поддерживают стремление США изолировать Россию от международного сообщества. Об этом пишет Bloomberg.

По словам обозревателей издания, во время своего турне по Юго-Восточной Азии и Африке госсекретарь США Энтони Блинкен столкнулся с «неприятной реальностью»: большая часть мира не готова следовать планам США по изоляции России. Отмечается, что лидеры богатейших стран «двадцатки» не нашли поддержки идеи ужесточить экономическое давление на РФ среди представителей остальных государств. 

Так, от давления на Москву в том числе отказались в Китае, Индии, Бразилии, Турции и ЮАР. Позицию стран Bloomberg объясняет историческими связями с Москвой, опасением за свою экономику, а также недоверием к бывшим колониальным державам. 

Авторы статьи отмечают, что такое положение дел серьезно затрудняет реализацию глобальных инициатив, вроде ограничения цен на российскую нефть, которое поддерживают страны G7.

Ранее лидеры стран «Большой семерки» заявили, что планируют ограничить цены на российскую нефть, чтобы уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители. Вице-премьер России Александр Новак же считает, что такой шаг может создать еще больше проблем — вызовет дисбаланс на рынке и рост котировок. 

В конце июля представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Россия осознает, что находится в изоляции из-за ситуации на Украине. «Россия осознает: ее действия приводят к тому, что она становятся изгоем, у нее нет иллюзий на этот счет к этому моменту», — заявил Прайс. Посольство РФ в США ответило, что высказывание американского политика вызвано «воспаленным воображением». По словам дипмиссии, в США все больше «утрачивают связь с реальностью». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных