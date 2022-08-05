Bloomberg: половина стран G20 не поддерживают изоляцию России
В отличие от «Большой семерки» (G7) около половины стран «Большой двадцатки» (G20) не поддерживают стремление США изолировать Россию от международного сообщества. Об этом пишет Bloomberg.
По словам обозревателей издания, во время своего турне по Юго-Восточной Азии и Африке госсекретарь США Энтони Блинкен столкнулся с «неприятной реальностью»: большая часть мира не готова следовать планам США по изоляции России. Отмечается, что лидеры богатейших стран «двадцатки» не нашли поддержки идеи ужесточить экономическое давление на РФ среди представителей остальных государств.
Так, от давления на Москву в том числе отказались в Китае, Индии, Бразилии, Турции и ЮАР. Позицию стран Bloomberg объясняет историческими связями с Москвой, опасением за свою экономику, а также недоверием к бывшим колониальным державам.
Авторы статьи отмечают, что такое положение дел серьезно затрудняет реализацию глобальных инициатив, вроде ограничения цен на российскую нефть, которое поддерживают страны G7.
Ранее лидеры стран «Большой семерки» заявили, что планируют ограничить цены на российскую нефть, чтобы уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители. Вице-премьер России Александр Новак же считает, что такой шаг может создать еще больше проблем — вызовет дисбаланс на рынке и рост котировок.
В конце июля представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Россия осознает, что находится в изоляции из-за ситуации на Украине. «Россия осознает: ее действия приводят к тому, что она становятся изгоем, у нее нет иллюзий на этот счет к этому моменту», — заявил Прайс. Посольство РФ в США ответило, что высказывание американского политика вызвано «воспаленным воображением». По словам дипмиссии, в США все больше «утрачивают связь с реальностью».
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