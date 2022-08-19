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Кандидат в премьеры Британии Сунак призвал не допускать Путина на саммит G20

Ведомости

Кандидат в премьер-министры Великобритании, экс-глава минфина Риши Сунак призвал не допускать президента России Владимира Путина до встречи лидеров «большой двадцатки» (G20), которая пройдет на Бали 15-16 ноября. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя Сунака.

«Мы должны послать Путину решительный сигнал, что для него не будет места за столом G20, пока он не прекратит свою незаконную войну на Украине», – приводит телеканал слова представителя кандидата в премьеры.

Он также отметил, что «большая двадцатка» несет коллективную ответственность за то, чтобы разоблачить «гнусное поведение» Путина.

Таким образом Сунак отреагировал на заявление президента Индонезии Джоко Видодо, что Владимир Путин приедет на саммит G20. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подтвердил, что Путин примет участие в саммите, но не было известно, в каком формате – очном или заочном.

В этом году на встрече также должен присутствовать президент Украины Владимир Зеленский. В апреле Видодо (Индонезия председательствует в объединении) пригласил украинского лидера на мероприятие. В августе посол Индонезии в РФ Хосе Таварес заявил, что Индонезия заинтересована в организации встречи двух президентов. За день до этого Песков исключил встречу Путина и Зеленского, заявив, что «предпосылок для этого нет».

После начала спецоперации России на Украине ряд западных стран, входящих в «большую двадцатку», даже призывали исключить Россию из объединения, однако против такой меры выступили остальные участники G20.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных