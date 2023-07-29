СМИ: восток Финляндии приходит в упадок без российских туристов и финансирования ЕС
Деловая активность на востоке Финляндии идет на убыль из-за отсутствия российских туристов и сокращения финансирования со стороны Евросоюза, сообщает финская телерадиокомпания Yle.
Как уточняет издание, процедуры банкротства проходят круизные компании, специализировавшиеся на «российском туризме», временно закрыты магазины и кафе сети Disas Fish на границе, руководство курорта Иматра ведет переговоры о сокращении сотрудников. «Одной из причин плохого состояния курорта является отсутствие российских туристов, а также рост цен», – пишет Yle.
Также Евросоюз сократил финансирование – в 2022 г. он приостановил подготовку программ сотрудничества по внешним границам на программный период 2021–2027 гг., из-за чего в Финляндии были отменены три программы на востоке.
«Финляндия – не единственная европейская страна, восточная граница которой находится в бедственном положении. Зимой Союз Южной Карелии начал сотрудничество с восточными приграничными районами Эстонии, Латвии и Литвы, где проблемы схожи с теми, что в Финляндии», – сообщает издание.
Министр транспорта и связи Финляндии Лулу Ранне закрыла проект строительства Восточной железной дороги – железнодорожной линии между Луумяки и Иматрой. Ранее во временной инвестиционной программе на строительство было предусмотрено 215 млн евро, но Ранне назвала ее «бессмысленной».