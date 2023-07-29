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СМИ: восток Финляндии приходит в упадок без российских туристов и финансирования ЕС

Ведомости

Деловая активность на востоке Финляндии идет на убыль из-за отсутствия российских туристов и сокращения финансирования со стороны Евросоюза, сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Как уточняет издание, процедуры банкротства проходят круизные компании, специализировавшиеся на «российском туризме», временно закрыты магазины и кафе сети Disas Fish на границе, руководство курорта Иматра ведет переговоры о сокращении сотрудников. «Одной из причин плохого состояния курорта является отсутствие российских туристов, а также рост цен», – пишет Yle.

Также Евросоюз сократил финансирование – в 2022 г. он приостановил подготовку программ сотрудничества по внешним границам на программный период 2021–2027 гг., из-за чего в Финляндии были отменены три программы на востоке.

«Финляндия – не единственная европейская страна, восточная граница которой находится в бедственном положении. Зимой Союз Южной Карелии начал сотрудничество с восточными приграничными районами Эстонии, Латвии и Литвы, где проблемы схожи с теми, что в Финляндии», – сообщает издание.

Министр транспорта и связи Финляндии Лулу Ранне закрыла проект строительства Восточной железной дороги – железнодорожной линии между Луумяки и Иматрой. Ранее во временной инвестиционной программе на строительство было предусмотрено 215 млн евро, но Ранне назвала ее «бессмысленной».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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