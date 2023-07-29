Совбез ООН призвал участников переворота в Нигере освободить президента Базума
Совет безопасности ООН призвал участников переворота в Нигере освободить демократически избранного президента страны Мохамеда Базума. Об этом говорится в принятом Совбезом заявлении, пишет «Интерфакс».
«Члены Совета Безопасности решительно осудили усилия по неконституционной смене законного правительства Республики Нигер 26 июля 2023 г.», – говорится в документе.
Совбез призвал участников переворота «немедленно и безоговорочно» освободить Базума и «воздерживаться от насилия, передать власть и вернуться в свои казармы». Также в заявлении говорится о необходимости защиты семьи и правительства президента и отмечаются усилия ЭКОВАС, Африканского союза и ООН по восстановлению конституционного порядка.
«Члены Совета Безопасности выразили свою солидарность с народом Нигера и подчеркнули важность защиты населения и продолжения гуманитарной помощи», – говорится в заявлении.
В ночь на 27 июля военные Нигера в эфире национального телевидения объявили об отстранении президента и о закрытии границ страны с 26 июля. Также был объявлен общенациональный комендантский час и приостановлена деятельность всех учреждений республики. Национальный совет по защите родины (CNSP) объявил о свержении президента.
28 июля командующий президентской гвардией Нигера генерал Абдурахаман Тчиани выступил с обращением по национальному телевидению после заявлений военных об отстранении президента, сообщало издание Jeune Afrique. В эфире генерал сообщил, что возглавил CNSP. Тчиани отметил, что военные захватили власть в стране из-за ухудшения безопасности, а также экономических и социальных проблем.