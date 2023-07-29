Совбез ООН призвал участников переворота в Нигере освободить президента Базума

Совбез призвал участников переворота «немедленно и безоговорочно» освободить Базума и «воздерживаться от насилия, передать власть и вернуться в свои казармы». Также в заявлении говорится о необходимости защиты семьи и правительства президента и отмечаются усилия ЭКОВАС, Африканского союза и ООН по восстановлению конституционного порядка.