Газета
Политика

Совбез ООН призвал участников переворота в Нигере освободить президента Базума

Ведомости

Совет безопасности ООН призвал участников переворота в Нигере освободить демократически избранного президента страны Мохамеда Базума. Об этом говорится в принятом Совбезом заявлении, пишет «Интерфакс».

«Члены Совета Безопасности решительно осудили усилия по неконституционной смене законного правительства Республики Нигер 26 июля 2023 г.», – говорится в документе.

Совбез призвал участников переворота «немедленно и безоговорочно» освободить Базума и «воздерживаться от насилия, передать власть и вернуться в свои казармы». Также в заявлении говорится о необходимости защиты семьи и правительства президента и отмечаются усилия ЭКОВАС, Африканского союза и ООН по восстановлению конституционного порядка.

«Члены Совета Безопасности выразили свою солидарность с народом Нигера и подчеркнули важность защиты населения и продолжения гуманитарной помощи», – говорится в заявлении.

В ночь на 27 июля военные Нигера в эфире национального телевидения объявили об отстранении президента и о закрытии границ страны с 26 июля. Также был объявлен общенациональный комендантский час и приостановлена деятельность всех учреждений республики. Национальный совет по защите родины (CNSP) объявил о свержении президента.

28 июля командующий президентской гвардией Нигера генерал Абдурахаман Тчиани выступил с обращением по национальному телевидению после заявлений военных об отстранении президента, сообщало издание Jeune Afrique. В эфире генерал сообщил, что возглавил CNSP. Тчиани отметил, что военные захватили власть в стране из-за ухудшения безопасности, а также экономических и социальных проблем.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных