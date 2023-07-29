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Путин вместе с четырьмя лидерами стран Африки 30 июля примет участие в параде ВМФ

Ведомости

Президент России Владимир Путин 30 июля примет участие в параде ВМФ в Санкт-Петербурге, в нем также будут участвовать четыре лидера африканских стран, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Завтра Путин примет участие в главном военно-морском параде и в Финском заливе на Кронштадтском рейде, и в акватории Невы», – сказал представитель президента.

По словам Пескова, помимо четырех глав африканских стран, в параде примут участие пять представителей государств континента «уровнем пониже», которые также посещали саммит «Россия – Африка».

Также пресс-секретарь президента сообщил, что сегодня Путин проведет двусторонние встречи с президентами ЮАР, Гвинеи, республики Конго и президентами переходных периодов Буркина-Фасо и Мали. «Во второй половине дня, ближе к вечеру, запланировано несколько мероприятий, не относящихся к саммиту», – отметил он. Песков рассказал, что у президента запланирована встреча с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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