Путин вместе с четырьмя лидерами стран Африки 30 июля примет участие в параде ВМФ
Президент России Владимир Путин 30 июля примет участие в параде ВМФ в Санкт-Петербурге, в нем также будут участвовать четыре лидера африканских стран, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Завтра Путин примет участие в главном военно-морском параде и в Финском заливе на Кронштадтском рейде, и в акватории Невы», – сказал представитель президента.
По словам Пескова, помимо четырех глав африканских стран, в параде примут участие пять представителей государств континента «уровнем пониже», которые также посещали саммит «Россия – Африка».
Также пресс-секретарь президента сообщил, что сегодня Путин проведет двусторонние встречи с президентами ЮАР, Гвинеи, республики Конго и президентами переходных периодов Буркина-Фасо и Мали. «Во второй половине дня, ближе к вечеру, запланировано несколько мероприятий, не относящихся к саммиту», – отметил он. Песков рассказал, что у президента запланирована встреча с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.