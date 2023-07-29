Путин вместе с четырьмя лидерами стран Африки 30 июля примет участие в параде ВМФ

Также пресс-секретарь президента сообщил, что сегодня Путин проведет двусторонние встречи с президентами ЮАР, Гвинеи, республики Конго и президентами переходных периодов Буркина-Фасо и Мали. «Во второй половине дня, ближе к вечеру, запланировано несколько мероприятий, не относящихся к саммиту», – отметил он. Песков рассказал, что у президента запланирована встреча с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.