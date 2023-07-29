ВС России нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске
Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске в пятницу, 28 июля, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Как уточнили в оборонном ведомстве, цель удара, который был нанесен высокоточным оружием, была достигнута, поскольку военный объект противника был поражен.
«Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута», – говорится в ежедневной сводке ведомства о ходе спецоперации.
Военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории после проведения референдумов вошли в состав России.