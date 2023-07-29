Украинским шахматистам рекомендовали избегать контактов с представителями России

«Воздержитесь от рукопожатий с представителями России и Беларуси, независимо от того, под каким флагом они стоят. Избегайте совместных фото- и видеосъемок с представителями России и Беларуси», – говорится в рекомендациях. Кроме того, федерация посоветовала избегать общения, «не предусмотренного правилами шахмат», и «воздержаться от действий, которые могут повредить имиджу Украины».