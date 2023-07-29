Украинским шахматистам рекомендовали избегать контактов с представителями России
Украинским шахматистам рекомендовали воздержаться от контактов с представителями России и Белоруссии на соревнованиях. Об этом сообщила пресс-служба Федерации шахмат Украины (ФШУ).
«Воздержитесь от рукопожатий с представителями России и Беларуси, независимо от того, под каким флагом они стоят. Избегайте совместных фото- и видеосъемок с представителями России и Беларуси», – говорится в рекомендациях. Кроме того, федерация посоветовала избегать общения, «не предусмотренного правилами шахмат», и «воздержаться от действий, которые могут повредить имиджу Украины».
27 июля украинскую саблистку Ольгу Харлан сняли с чемпионата мира по фехтованию за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой, которая выступала под нейтральным флагом. После завершения поединка, в котором победила украинка, российская спортсменка подошла к ней, чтобы пожать руку. Однако Харлан в ответ направила саблю в сторону Смирновой.
На следующий день министр спорта Украины Вадим Гутцайт опубликовал письмо от Международного олимпийского комитета (МОК), в котором говорится о выделении для украинской спортсменки дополнительной квоты на Олимпиаду в Париже 2024 г., если она не попадет туда из-за дисквалификации.