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Украинским шахматистам рекомендовали избегать контактов с представителями России

Ведомости

Украинским шахматистам рекомендовали воздержаться от контактов с представителями России и Белоруссии на соревнованиях. Об этом сообщила пресс-служба Федерации шахмат Украины (ФШУ).

«Воздержитесь от рукопожатий с представителями России и Беларуси, независимо от того, под каким флагом они стоят. Избегайте совместных фото- и видеосъемок с представителями России и Беларуси», – говорится в рекомендациях. Кроме того, федерация посоветовала избегать общения, «не предусмотренного правилами шахмат», и «воздержаться от действий, которые могут повредить имиджу Украины».

27 июля украинскую саблистку Ольгу Харлан сняли с чемпионата мира по фехтованию за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой, которая выступала под нейтральным флагом. После завершения поединка, в котором победила украинка, российская спортсменка подошла к ней, чтобы пожать руку. Однако Харлан в ответ направила саблю в сторону Смирновой.

На следующий день министр спорта Украины Вадим Гутцайт опубликовал письмо от Международного олимпийского комитета (МОК), в котором говорится о выделении для украинской спортсменки дополнительной квоты на Олимпиаду в Париже 2024 г., если она не попадет туда из-за дисквалификации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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