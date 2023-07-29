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Путин провел откровенную дискуссию по Украине с лидерами Африки

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел откровенную и полезную дискуссию с лидерами стран Африки по теме украинского кризиса. Об этом глава российского государства рассказал в ходе встречи с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо.

«Немногим более месяца назад здесь же, в Петербурге, обсудили с лидерами и главами делегаций ряда африканских государств, в том числе и вашим представителем, возможные пути урегулирования ситуации вокруг Украины. Вчера у нас также была возможность продолжить обмен мнениями с вашим активным участием, господин президент. На мой взгляд, состоялось очень откровенная, полезная дискуссия», – сказал Путин, его слова приводит пресс-служба Кремля.

В начале встречи российский лидер также отметил, что в Конго эффективно работают крупные российские компании, включая «Лукойл», «Яндекс» и «Росатом», последний же готовится к запуску ряда крупных проектов. Поэтому двустороннее торгово-экономическое сотрудничество имеет значительный потенциал для роста, отметил президент.

«Наши связи в двустороннем порядке с Республикой Конго носят прочный характер, основаны на традициях дружбы, взаимного понимания, поддержки друг друга», – подчеркнул Путин.

Второй саммит «Россия – Африка» проходил в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. Анонсировалось участие делегаций из 49 стран, в том числе 17 лидеров африканских государств. По итогам мероприятия Путин и главы африканских государств приняли декларацию, которая охватывает взаимодействие России и африканских стран в политической и правовой области, в сфере обеспечения безопасности, торгово-экономической и научно-технической, гуманитарной, культурной, спортивной, экологических отраслях. Всего документ включает 74 пункта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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