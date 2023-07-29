Путин провел откровенную дискуссию по Украине с лидерами Африки

«Немногим более месяца назад здесь же, в Петербурге, обсудили с лидерами и главами делегаций ряда африканских государств, в том числе и вашим представителем, возможные пути урегулирования ситуации вокруг Украины. Вчера у нас также была возможность продолжить обмен мнениями с вашим активным участием, господин президент. На мой взгляд, состоялось очень откровенная, полезная дискуссия», – сказал Путин, его слова приводит пресс-служба Кремля.