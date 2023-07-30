Путин заявил о готовности России к столкновению с НАТО
Россия не хочет прямого военного столкновения России и НАТО, но если кто-то пожелает, Москва к этому готова, заявил президент Владимир Путин, пишут «РИА Новости».
«Мы всегда готовы к любому сценарию. Но этого никто не хочет. И по инициативе американской стороны в свое время мы создали специальный механизм для предотвращения этих конфликтов. У нас напрямую наши руководители определенных подразделений друг с другом общаются и имеют возможность проконсультироваться по любой кризисной ситуации», – сказал Путин на пресс-конференции.
О том, что Россия не заинтересована в столкновении с НАТО, заявляли и в МИДе. Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев подчеркивал, что как ядерная держава Россия будет и дальше действовать «максимально ответственно».
В апреле в МИДе предупредили о возросших угрозах столкновения с НАТО. Причиной такого заявления стало присоединение Финляндии к альянсу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический блок ведет к обострению ситуации в мире.