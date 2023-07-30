Путин заявил о готовности России к столкновению с НАТО

«Мы всегда готовы к любому сценарию. Но этого никто не хочет. И по инициативе американской стороны в свое время мы создали специальный механизм для предотвращения этих конфликтов. У нас напрямую наши руководители определенных подразделений друг с другом общаются и имеют возможность проконсультироваться по любой кризисной ситуации», – сказал Путин на пресс-конференции.