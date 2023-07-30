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Путин заявил о готовности России к столкновению с НАТО

Ведомости

Россия не хочет прямого военного столкновения России и НАТО, но если кто-то пожелает, Москва к этому готова, заявил президент Владимир Путин, пишут «РИА Новости».

«Мы всегда готовы к любому сценарию. Но этого никто не хочет. И по инициативе американской стороны в свое время мы создали специальный механизм для предотвращения этих конфликтов. У нас напрямую наши руководители определенных подразделений друг с другом общаются и имеют возможность проконсультироваться по любой кризисной ситуации», – сказал Путин на пресс-конференции.

О том, что Россия не заинтересована в столкновении с НАТО, заявляли и в МИДе. Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев подчеркивал, что как ядерная держава Россия будет и дальше действовать «максимально ответственно».

В апреле в МИДе предупредили о возросших угрозах столкновения с НАТО. Причиной такого заявления стало присоединение Финляндии к альянсу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический блок ведет к обострению ситуации в мире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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