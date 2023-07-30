Путин: Россия наращивает мощь своего флота
Россия последовательно наращивает мощь своего флота, в этом году состав ВМФ пополняют 30 кораблей разных классов, сообщил президент РФ Владимир Путин, который принимает в Санкт-Петербурге главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости».
Глава государства также заявил, что русский флот «не раз неприступной крепостью вставал на пути врага». Главное предназначение флота состоит в защите отечества, добавил он. Путин в своей речи поблагодарил ВМФ за выполнение стоящих задач и безупречную службу, отмечают агентства.
В Кремле ранее сообщали, что Путин 30 июля обойдет на катере парадные линии боевых кораблей в акваториях Финского залива, Невы и на Кронштадтском рейде и поздравит личный состав их экипажей с Днем ВМФ. Мероприятие состоит из морской и наземной составляющих.
В этом году в параде примут участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также около 3000 военнослужащих. Парад завершится прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений Военно-Морского Флота и юнг Юнармии, сообщали в Кремле.