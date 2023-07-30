Путин: Россия наращивает мощь своего флота

В Кремле ранее сообщали, что Путин 30 июля обойдет на катере парадные линии боевых кораблей в акваториях Финского залива, Невы и на Кронштадтском рейде и поздравит личный состав их экипажей с Днем ВМФ. Мероприятие состоит из морской и наземной составляющих.