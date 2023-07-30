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Путин: Россия наращивает мощь своего флота

Ведомости

Россия последовательно наращивает мощь своего флота, в этом году состав ВМФ пополняют 30 кораблей разных классов, сообщил президент РФ Владимир Путин, который принимает в Санкт-Петербурге главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости».

Глава государства также заявил, что русский флот «не раз неприступной крепостью вставал на пути врага». Главное предназначение флота состоит в защите отечества, добавил он. Путин в своей речи поблагодарил ВМФ за выполнение стоящих задач и безупречную службу, отмечают агентства.

В Кремле ранее сообщали, что Путин 30 июля обойдет на катере парадные линии боевых кораблей в акваториях Финского залива, Невы и на Кронштадтском рейде и поздравит личный состав их экипажей с Днем ВМФ. Мероприятие состоит из морской и наземной составляющих.

В этом году в параде примут участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также около 3000 военнослужащих. Парад завершится прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений Военно-Морского Флота и юнг Юнармии, сообщали в Кремле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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