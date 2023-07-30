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Политика

В Италии допустили «политическое» окончание конфликта на Украине

Ведомости

Украинское контрнаступление столкнулось с трудностями, ситуация зашла в тупик, и определить исход конфликта мог бы «политический выбор», заявил в интервью Corriere della Sera министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

«К сожалению, никто не знает, когда это закончится. Ситуация сегодня зашла в тупик, что заставляет задуматься о долгих, если не очень долгих временах. И я, конечно, не говорю это с удовольствием. Украинское контрнаступление, как некоторые из нас предполагали, столкнулось с различными трудностями», – сказал министр.

По словам Крозетто, наступление затрудняют «русские окопы», следовательно, речь может идти о «политическом выборе», который определит условия окончания боевых действий. На Западе нарастает нетерпение по поводу конфликта, добавил он.

«Мы живем в эпоху, когда что-то мешает повседневной рутине, это заставляет нас забыть о таких ценностях, как свобода и демократия. И такое отношение имеет вес. Но, как ни парадоксально, это как раз тот элемент, который мог бы ускорить мирный процесс. А затем приближаются американские президентские выборы, которые могут изменить позицию США», – сказал министр.

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ВСУ начали активные наступательные действия 4 июня. В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии успехов у украинской армии. По данным Минобороны, которые приводил министр Сергей Шойгу в июле, с начала контрнаступления ВСУ потеряли свыше 26 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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