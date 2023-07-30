В Италии допустили «политическое» окончание конфликта на Украине

«Мы живем в эпоху, когда что-то мешает повседневной рутине, это заставляет нас забыть о таких ценностях, как свобода и демократия. И такое отношение имеет вес. Но, как ни парадоксально, это как раз тот элемент, который мог бы ускорить мирный процесс. А затем приближаются американские президентские выборы, которые могут изменить позицию США», – сказал министр.