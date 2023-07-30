СМИ: в Великобритании украинский спецназ готовят к захвату Крыма

По данным издания, Киев намерен вывести российские войска из строя и вернуть Крым в состав Украины до Рождества. Операция, как отмечается, будет включать в себя удары с воздуха, суши и моря. В район Дартмура в Юго-Западной Англии прибыли уже более 2000 солдат, обучение проводится в боевом лагере в Окхэмптоне, который закрыт для остальных воинских частей и общественности.