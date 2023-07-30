СМИ: в Великобритании украинский спецназ готовят к захвату Крыма
В Великобритании украинские спецназовцы проходят подготовку по вторжению в Крым, в специальных учениях принимают участие более 2000 солдат, сообщает Daily Express со ссылкой на источник.
По данным издания, Киев намерен вывести российские войска из строя и вернуть Крым в состав Украины до Рождества. Операция, как отмечается, будет включать в себя удары с воздуха, суши и моря. В район Дартмура в Юго-Западной Англии прибыли уже более 2000 солдат, обучение проводится в боевом лагере в Окхэмптоне, который закрыт для остальных воинских частей и общественности.
«Операция по возвращению Крыма будет представлять собой многократные удары по российским силам», — сказал источник издания.
Киев неоднократно заявлял о планах «вернуть» Крым, в том числе военным путем. В частности, в годовщину начала спецоперации 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к военному захвату полуострова. В Госдуме на это ответили, что у Киева нет возможностей для военного захвата полуострова.
25 февраля президент США Джо Байден допустил, что Украина сможет вернуть полуостров под свой контроль после «переходного периода». На следующий день, 26 февраля, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан не ответил на вопрос о гипотетической поддержке Киева Вашингтоном, если Украина начнет боевые действия на территории Крыма.
Крым вошел в состав России в 2014 г. после проведения референдума. Согласно его результатам, 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение к России. Ранее президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».