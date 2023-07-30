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Механизированные бригады армии Белоруссии начали учения с инструкторами ЧВК «Вагнер»

Ведомости

Подразделения механизированных бригад армии Белоруссии начали совместные учения с инструкторами ЧВК «Вагнер», сообщает пресс-служба министерства обороны республики.

«Проводятся тренировки по слаживанию отделений, взводов, рот с учетом опыта специалистов ЧВК», – говорится в сообщении.

Как отметили в белорусском оборонном ведомстве, учения направлены на отработку ведения боевых действий в современных условиях, военные и специалисты «Вагнера» отрабатывают элементы активной обороны, в том числе противодействие беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).

20 июля минобороны Белоруссии сообщило о совместных учениях сил специальных операций ВС Белоруссии с «Вагнером» на полигоне «Брестский» – в 13 км от КПП «Брест» на границе с Польшей.

Договоренности о том, что бойцы ЧВК и основатель «Вагнера» Евгений Пригожин будут работать в Белоруссии, были достигнуты вечером 24 июня после того, как ЧВК «Вагнер» предприняла попытку вооруженного мятежа в России. После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин принял решение остановить движение на столицу и вернуться в тыловые лагеря ЧВК. Уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, было прекращено.

11 июля Минобороны Белоруссии сообщило о намерении обменяться опытом с подразделениями ЧВК «Вагнер» после их прибытия в республику.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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