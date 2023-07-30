Механизированные бригады армии Белоруссии начали учения с инструкторами ЧВК «Вагнер»
Подразделения механизированных бригад армии Белоруссии начали совместные учения с инструкторами ЧВК «Вагнер», сообщает пресс-служба министерства обороны республики.
«Проводятся тренировки по слаживанию отделений, взводов, рот с учетом опыта специалистов ЧВК», – говорится в сообщении.
Как отметили в белорусском оборонном ведомстве, учения направлены на отработку ведения боевых действий в современных условиях, военные и специалисты «Вагнера» отрабатывают элементы активной обороны, в том числе противодействие беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).
20 июля минобороны Белоруссии сообщило о совместных учениях сил специальных операций ВС Белоруссии с «Вагнером» на полигоне «Брестский» – в 13 км от КПП «Брест» на границе с Польшей.
Договоренности о том, что бойцы ЧВК и основатель «Вагнера» Евгений Пригожин будут работать в Белоруссии, были достигнуты вечером 24 июня после того, как ЧВК «Вагнер» предприняла попытку вооруженного мятежа в России. После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин принял решение остановить движение на столицу и вернуться в тыловые лагеря ЧВК. Уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, было прекращено.
11 июля Минобороны Белоруссии сообщило о намерении обменяться опытом с подразделениями ЧВК «Вагнер» после их прибытия в республику.