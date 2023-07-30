Чехия решила арестовать активы бизнесмена Евтушенкова
Чешские власти приняли решение наложить арест на активы российского бизнесмена и основателя АФК «Система» Владимира Евтушенкова, включенного в санкционный список страны, сообщает «Чешское телевидение».
«Евтушенков был включен в санкционный список Чехии в конце июня. Его имущество в Карловых Варах оценивается более чем в полмиллиарда крон», – говорится в заметке.
По данным издания, чешское Бюро финансового анализа заблокировало счета бизнесмена и арестовало его отель Savoy Westend в Карловых Варах. Его стоимость оценивается в 100 млн крон, или порядка $4,6 млн.
Отель в настоящее время работает в ограниченном режиме, там могут размещаться только те, кто оплатил проживание до конца июня. Руководство отеля предупредило, что его сотрудники в дальнейшем могут потерять работу.
Сам Евтушенков находится под санкциями Великобритании с весны 2022 г. В апреле уже этого года Великобритания ввела ограничения против семьи Евтушенкова – его жены Натальи, сына Феликса и дочери Татьяны.