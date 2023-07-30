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Чехия решила арестовать активы бизнесмена Евтушенкова

Ведомости

Чешские власти приняли решение наложить арест на активы российского бизнесмена и основателя АФК «Система» Владимира Евтушенкова, включенного в санкционный список страны, сообщает «Чешское телевидение».

«Евтушенков был включен в санкционный список Чехии в конце июня. Его имущество в Карловых Варах оценивается более чем в полмиллиарда крон», – говорится в заметке.

По данным издания, чешское Бюро финансового анализа заблокировало счета бизнесмена и арестовало его отель Savoy Westend в Карловых Варах. Его стоимость оценивается в 100 млн крон, или порядка $4,6 млн.

Отель в настоящее время работает в ограниченном режиме, там могут размещаться только те, кто оплатил проживание до конца июня. Руководство отеля предупредило, что его сотрудники в дальнейшем могут потерять работу.

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Сам Евтушенков находится под санкциями Великобритании с весны 2022 г. В апреле уже этого года Великобритания ввела ограничения против семьи Евтушенкова – его жены Натальи, сына Феликса и дочери Татьяны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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