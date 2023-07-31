В Батуми задержали протестующих против прибытия лайнера с россиянами

Это не первая акция протеста, которая сопровождает круизный лайнер из России. В частности, 27 июля другое судно Astoria Grande сделало остановку в порту Батуми. Тогда местные оппозиционеры сообщили, что российские граждане, находящиеся в лайнере, якобы нарушают грузинское законодательство. В свою очередь заместитель министра экономики Грузии Гурам Гурамишвили отметил, что лайнер не находится под международными санкциями, и напомнил, что большой вклад в экономику вносит именно сфера туризма.