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Политика

В Батуми задержали протестующих против прибытия лайнера с россиянами

Ведомости

По меньшей мере два человека задержаны во время акции протеста против прибытия в Грузию круизного лайнера Astoria Grande с россиянами на борту, передает местное информационное агентство Batumelebi.

По информации агентства InterPressNews, в ходе акции были задержаны около 10 человек.

Акция протеста началась в полночь 31 июля. В акции принимали участие гражданские активисты и члены оппозиционной политической партии. Участники пытались прорвать баррикады и проникнуть на территорию порта Батуми.

Круизный лайнер Astoria Grande вышел из Сочи 29 июля. По информации на сайте компании, он должен был прибыть в порт Батуми в 06:00 31 июля. Позже судно направится в Стамбул и оттуда вернется в Сочи.

Это не первая акция протеста, которая сопровождает круизный лайнер из России. В частности, 27 июля другое судно Astoria Grande сделало остановку в порту Батуми. Тогда местные оппозиционеры сообщили, что российские граждане, находящиеся в лайнере, якобы нарушают грузинское законодательство. В свою очередь заместитель министра экономики Грузии Гурам Гурамишвили отметил, что лайнер не находится под международными санкциями, и напомнил, что большой вклад в экономику вносит именно сфера туризма.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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