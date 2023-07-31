В Батуми задержали протестующих против прибытия лайнера с россиянами
По меньшей мере два человека задержаны во время акции протеста против прибытия в Грузию круизного лайнера Astoria Grande с россиянами на борту, передает местное информационное агентство Batumelebi.
По информации агентства InterPressNews, в ходе акции были задержаны около 10 человек.
Акция протеста началась в полночь 31 июля. В акции принимали участие гражданские активисты и члены оппозиционной политической партии. Участники пытались прорвать баррикады и проникнуть на территорию порта Батуми.
Круизный лайнер Astoria Grande вышел из Сочи 29 июля. По информации на сайте компании, он должен был прибыть в порт Батуми в 06:00 31 июля. Позже судно направится в Стамбул и оттуда вернется в Сочи.
Это не первая акция протеста, которая сопровождает круизный лайнер из России. В частности, 27 июля другое судно Astoria Grande сделало остановку в порту Батуми. Тогда местные оппозиционеры сообщили, что российские граждане, находящиеся в лайнере, якобы нарушают грузинское законодательство. В свою очередь заместитель министра экономики Грузии Гурам Гурамишвили отметил, что лайнер не находится под международными санкциями, и напомнил, что большой вклад в экономику вносит именно сфера туризма.