Пушилин сообщил о вытеснении ВСУ из села Старомайорское
Российские военные вытеснили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из села Старомайорское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
«Наши подразделения смогли выбить противника, противник понес большие потери и в личном составе, и в технике», – сказал Пушилин в эфире телеканала »Россия-24».
За село Старомайорское, находящееся в Запорожской области, в последнюю неделю велись ожесточенные бои. Как сообщал начальник пресс-центра группировки подполковник Олег Чехов, на Запорожском направлении штурмовая и армейская авиация российской группировки войск «Восток» поразила более десяти мест скопления живой силы и техники украинских войск. По данным на 22 июля, авиация поразила места скопления ВСУ в районах города Пятихатка Днепропетровской области, сел Работино и Приютное Запорожской области.