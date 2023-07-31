Пушилин сообщил о вытеснении ВСУ из села Старомайорское

За село Старомайорское, находящееся в Запорожской области, в последнюю неделю велись ожесточенные бои. Как сообщал начальник пресс-центра группировки подполковник Олег Чехов, на Запорожском направлении штурмовая и армейская авиация российской группировки войск «Восток» поразила более десяти мест скопления живой силы и техники украинских войск. По данным на 22 июля, авиация поразила места скопления ВСУ в районах города Пятихатка Днепропетровской области, сел Работино и Приютное Запорожской области.