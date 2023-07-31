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Пушилин сообщил о вытеснении ВСУ из села Старомайорское

Ведомости

Российские военные вытеснили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из села Старомайорское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Наши подразделения смогли выбить противника, противник понес большие потери и в личном составе, и в технике», – сказал Пушилин в эфире телеканала »Россия-24».

За село Старомайорское, находящееся в Запорожской области, в последнюю неделю велись ожесточенные бои. Как сообщал начальник пресс-центра группировки подполковник Олег Чехов, на Запорожском направлении штурмовая и армейская авиация российской группировки войск «Восток» поразила более десяти мест скопления живой силы и техники украинских войск. По данным на 22 июля, авиация поразила места скопления ВСУ в районах города Пятихатка Днепропетровской области, сел Работино и Приютное Запорожской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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