Песков опроверг слова Зеленского о возвращении войны на территорию России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил слова украинского президента о том, что война якобы возвращается на территорию России.
«Нет, вряд ли это можно. Никаких успехов у киевского режима нет. Более того, киевский режим находится в весьма и весьма трудной ситуации. Специальная военная операция продолжается. Очевидно, что контрнаступление не получается так, как оно задумывалось в Киеве», – сказал Песков.
По словам пресс-секретаря, многомиллиардные ресурсы, которые были переданы странами НАТО, киевского режим расходуются неэффективно и бесцельно.
«Это тоже вызывает большие вопросы в западных столицах и большой дискомфорт у налогоплательщиков в западных столицах, – отметил Песков. – Разумеется, какие-то акты отчаяния на фоне этих неудач, конечно, киевский режим прибегает к подобной тактике нанесения террористических ударов».
Песков подчеркнул, что террористические удары со стороны Киева нацелены именно на гражданские и социальные цели.
«Это отвратительно, мы с этим будем продолжать бороться. Поэтому, конечно, о каких-то успехах однозначно киевского режиму говорить не приходится», – подчеркнул Песков.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина крепнет, а война «постепенно возвращается» в Россию, «в ее символические центры и военные базы». Заявление было сделано после того, как в ночь на 30 июля Москву атаковали украинские беспилотники. В результате были незначительно повреждены фасады двух офисных башен в «Москва-Сити». Жертв и пострадавших нет.