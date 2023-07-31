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Политика

Песков опроверг слова Зеленского о возвращении войны на территорию России

Ведомости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил слова украинского президента о том, что война якобы возвращается на территорию России.

«Нет, вряд ли это можно. Никаких успехов у киевского режима нет. Более того, киевский режим находится в весьма и весьма трудной ситуации. Специальная военная операция продолжается. Очевидно, что контрнаступление не получается так, как оно задумывалось в Киеве», – сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, многомиллиардные ресурсы, которые были переданы странами НАТО, киевского режим расходуются неэффективно и бесцельно.

«Это тоже вызывает большие вопросы в западных столицах и большой дискомфорт у налогоплательщиков в западных столицах, – отметил Песков. – Разумеется, какие-то акты отчаяния на фоне этих неудач, конечно, киевский режим прибегает к подобной тактике нанесения террористических ударов».

Песков подчеркнул, что террористические удары со стороны Киева нацелены именно на гражданские и социальные цели.

«Это отвратительно, мы с этим будем продолжать бороться. Поэтому, конечно, о каких-то успехах однозначно киевского режиму говорить не приходится», – подчеркнул Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина крепнет, а война «постепенно возвращается» в Россию, «в ее символические центры и военные базы». Заявление было сделано после того, как в ночь на 30 июля Москву атаковали украинские беспилотники. В результате были незначительно повреждены фасады двух офисных башен в «Москва-Сити». Жертв и пострадавших нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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