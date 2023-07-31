Песков опроверг слова Зеленского о возвращении войны на территорию России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина крепнет, а война «постепенно возвращается» в Россию, «в ее символические центры и военные базы». Заявление было сделано после того, как в ночь на 30 июля Москву атаковали украинские беспилотники. В результате были незначительно повреждены фасады двух офисных башен в «Москва-Сити». Жертв и пострадавших нет.