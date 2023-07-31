Песков исключил повышение уровня террористической угрозы в Москве
В Москве и Подмосковье не планируют повышать уровень террористической угрозы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Насколько мне известно, нет», – сказал он, отвечая на вопрос, планируют ли в Кремле изменять уровень террористической угрозы в Москве и Подмосковье.
Песков также отметил, что и в Москве, и в других регионах, которые подвергаются атакам беспилотников, принимают все возможные меры для того, чтобы организовать защиту на необходимом уровне. По словам Пескова, безопасность граждан и государственных структур находится в одной плоскости.
В ночь на 30 июля Москву атаковали украинские беспилотники. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в результате были незначительно повреждены фасады двух офисных башен в «Москва-Сити». Жертв и пострадавших нет. По данным Минобороны, беспилотники упали в «Москва-Сити» после подавления средствами радиоэлектронной борьбы. Еще один беспилотник сбили средствами противовоздушной обороны в небе Одинцовского района Московской области. Атаки отразили и в Крыму. О произошедшем было доложено президенту России Владимиру Путину.
Сейчас в Москве действует повышенный уровень готовности. Он был введен в октябре 2022 г. на территории всего ЦФО и ЮФО. После этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице не вводились никакие ограничительные меры. Он отметил, что поставленные задачи по обеспечению устойчивости экономики, координации сил и средств реагирования, гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и др. будут решаться «в основном в рабочем режиме».