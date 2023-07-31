Песков исключил повышение уровня террористической угрозы в Москве

Сейчас в Москве действует повышенный уровень готовности. Он был введен в октябре 2022 г. на территории всего ЦФО и ЮФО. После этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице не вводились никакие ограничительные меры. Он отметил, что поставленные задачи по обеспечению устойчивости экономики, координации сил и средств реагирования, гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и др. будут решаться «в основном в рабочем режиме».