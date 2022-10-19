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Собянин сообщил об отсутствии ограничений на фоне введения повышенной готовности

Ведомости

После введения повышенного уровня готовности в ЦФО и ЮФО в Москве не вводятся ограничивающие меры, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Во исполнение этих указов мы примем необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения. При этом должен сказать, что в настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится», — сказано в сообщении. 

Собянин подчеркнул, что поставленные задачи по обеспечению устойчивости экономики, координации сил и средств реагирования, гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и др. будут решаться «в основном в рабочем режиме».

Ранее сегодня президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности сообщил о подписании указа о введении повышенного уровня готовности в регионах ЦФО и ЮФО. В соответствии с этим руководители регионов наделяются полномочиями по усилению охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, ограничению движения транспортных средств и их досмотру, введению особого режима работы для транспортных и энергетических объектов, объектов коммуникаций и связи, а также по контролю за работой упомянутых объектов, типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, а также их использованию «для нужд обороны».

Помимо этого сегодня Путин также принял решение ввести военное положение на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он напомнил, что военное положение на территории этих регионов действовало с 2014 г. — до вхождения в состав России.

Средний уровень реагирования был введен в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях, режим базовой готовности — во всех остальных регионах России.  

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Ранее по теме: Совфед рассмотрит указ Путина о введении военного положения в новых регионах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных