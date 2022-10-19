Собянин сообщил об отсутствии ограничений на фоне введения повышенной готовности

Ранее сегодня президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности сообщил о подписании указа о введении повышенного уровня готовности в регионах ЦФО и ЮФО. В соответствии с этим руководители регионов наделяются полномочиями по усилению охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, ограничению движения транспортных средств и их досмотру, введению особого режима работы для транспортных и энергетических объектов, объектов коммуникаций и связи, а также по контролю за работой упомянутых объектов, типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, а также их использованию «для нужд обороны».