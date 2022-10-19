Совфед рассмотрит указ Путина о введении военного положения в новых регионах

Ранее сегодня Путин принял решение ввести военное положение ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях, об этом он заявил в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Кремля. Военное положение в новых регионах РФ вводится с полуночи 20 октября. Правительству поручено в течение трех дней представить предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение.