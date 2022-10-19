Совфед рассмотрит указ Путина о введении военного положения в новых регионах
Совет Федерации рассмотрит указ президента России Владимира Путина о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, сообщил председатель комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.
«Предварительно указ президента будет рассмотрен профильными комитетами Совфеда в соответствии с регламентом палаты. Все процедуры будут соблюдены», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сегодня Путин принял решение ввести военное положение ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях, об этом он заявил в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Кремля. Военное положение в новых регионах РФ вводится с полуночи 20 октября. Правительству поручено в течение трех дней представить предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение.
При необходимости в РФ в период действия военного положения могут применяться и иные меры, предусмотренные федеральным конституционным законом от 30 января «О военном положении», подчеркивается в документе.
Ранее председатель СФ Валентина Матвиенко анонсировала заседание Совфеда после Совбеза с Путиным. В предыдущий раз оперативное совещание президента с членами СБ состоялось 10 октября. Тогда Путин обвинил Киев в попытке подорвать «Турецкий поток», причастности к диверсиям на двух газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», а также в обстрелах Запорожской и Курской АЭС.
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