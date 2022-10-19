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Матвиенко анонсировала заседание Совфеда после Совбеза с Путиным

Ведомости

Председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко предложила сделать перерыв в заседании сенаторов 19 октября. Заседание продолжится после совещания президента РФ Владимира Путина с членами Совета безопасности (СБ).

«Предлагаю провести заседание Совета Федерации сегодня с перерывом», — сказала Матвиенко. Она уточнила, что работа сенаторов продолжится в 17.00.

Накануне, 18 октября, пресс-служба Кремля сообщила, что в среду Путин проведет в режиме видеоконференции заседание с членами Совбеза. Уточняется, что на совещании будут рассмотрены вопросы, касающиеся национальной безопасности в миграционной сфере. С докладом также выступит замглавы СБ Дмитрий Медведев.

О том, что Путин намеревается провести совещание с членами Совета безопасности, стало известно 16 октября. Об этом сообщил ведущий передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия» журналист Павел Зарубин. Позже в Кремле подтвердили информацию, подчеркнув, что речь идет о «еженедельном оперативном совещании».

В предыдущий раз оперативное совещание президента с членами СБ состоялось 10 октября. Тогда Путин обвинил Киев в попытке подорвать «Турецкий поток», причастности к диверсиям на двух газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», а также в обстрелах Запорожской и Курской АЭС.

Кроме того, российский лидер сообщил, что удары по инфраструктуре Украины были нанесены по предложению Минобороны РФ и Генштаба РФ. Президент уточнил, что атаке подверглись объекты энергетики, военного управления и связи Украины. Путин предостерег Киев от продолжения терактов на территории России. Он подчеркнул, что ответ РФ на подобные действия будет жестким.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных