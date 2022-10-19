Матвиенко анонсировала заседание Совфеда после Совбеза с Путиным

Кроме того, российский лидер сообщил, что удары по инфраструктуре Украины были нанесены по предложению Минобороны РФ и Генштаба РФ. Президент уточнил, что атаке подверглись объекты энергетики, военного управления и связи Украины. Путин предостерег Киев от продолжения терактов на территории России. Он подчеркнул, что ответ РФ на подобные действия будет жестким.