Путин проведет совещание с членами Совбеза 19 октября

В предыдущий раз Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности 10 октября. Тогда он обвинил режим Зеленского в попытке подорвать «Турецкий поток», причастности к диверсиям на двух газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», а также в обстрелах Запорожской и Курской АЭС. «Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями — с самыми одиозными группировками», — заключил Путин.