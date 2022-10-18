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Путин проведет совещание с членами Совбеза 19 октября

Ведомости

Президент России Владимир Путин проведет в режиме видеоконференции заседание с членами Совета безопасности завтра, 19 октября, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Планируется рассмотреть вопросы, связанные с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере и регулированием миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности», — сказано в сообщении.

О том, что Путин намеревается провести совещание с членами Совета безопасности, стало известно 16 октября. Об этом сообщил ведущий передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия» журналист Павел Зарубин. Позже в Кремле эти планы подтвердили и подчеркнули, что речь идет о «еженедельном оперативном совещании».

В предыдущий раз Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности 10 октября. Тогда он обвинил режим Зеленского в попытке подорвать «Турецкий поток», причастности к диверсиям на двух газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», а также в обстрелах Запорожской и Курской АЭС. «Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями — с самыми одиозными группировками», — заключил Путин.

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Российский лидер подчеркнул, что оставлять без внимания подобные акты терроризма нельзя. Тогда же глава государства сообщил о том, что удары по Украине были нанесены по плану Генштаба РФ и предложению Минобороны. Целями ракет были объекты энергетики, военного управления и связи Украины, уточнил Путин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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